Заручился поддержкой государства и начал свое дело

Столярному ремеслу Равиль Абдулзянов посвятил почти 20 лет. Работал в организациях, на кого-то. Трудился много и на совесть. Не всегда его труд оценивался по достоинству, говорит Равиль. Собственно поэтому и решил начать свой бизнес. Часть денег занял у родственников. В остальном помогло государство.

Равиль Абдулзянов, предприниматель:

— Узнал, что дают грант, отучился, защитил бизнес-план, получил сертификат, дали мне 250 тысяч, я снял помещение, частный дом, поэтому мне пришлось ещё немного вложиться. Купил часть оборудования.

Покупать новое оборудование дорого, говорит Равиль. Поэтому пришлось искать другое решение. К примеру, вот такие новые заводские распиловочный и замерочный станки стоят около миллиона — Равиль собрал их сам. На комплектующие потратил чуть больше 200 тысяч тенге.

Равиль Абдулзянов, предприниматель:

— Вот это называется рейсмус. Это тоже очень дорогая штука. Я сделал простейшее: объединил с первым столом, вот эти у меня плоскости регулируется высота. Купил за 20 тысяч простой электрорубанок. Вот так доска ложится, укрепляется и пошла строгаться.

Сейчас мастерская предпринимателя — небольшая пристройка к дому. Пока заказов не так много и места хватает, но как только клиентов станет больше, планирует её расширить. Таких начинающих предпринимателей, которые в прошлом году обучились азам бизнеса по программе «Бастау бизнес», в регионе порядка 3000.

Гульназия Абилева, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— Из них 344 получили финансирование через фонд финансовой поддержки, еще 24 человека получили кредитование через аграрную кредитную корпорацию, выданы 1887 грантов.

В этом году обучающие курсы по проекту стартуют в начале марта. Изъявили желание посещать их уже более 800 человек.

Анжелика Сычева