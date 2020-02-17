В регионе готовятся к предстоящей посевной

Запах мазута на машинно-тракторной станции ТОО «Полтавское» повсюду. Механизаторы работают, не покладая рук. Приводят в порядок тракторы «К-700», комбайны, «Камазы» и посевные комплексы. Все для того, чтобы весной обеспечить бесперебойную работу на полях.

В прошлом году в товариществе засеяли 15 тыс гектаров зерновых и масличных и получили в среднем, с 1 гектара- 20 центнеров. Сейчас машинно-тракторный парк почти полностью готов к эксплуатации.

Ерлан Зикирин, заместитель директора ТОО «Полтавское», Аккайынский район

— У нас около 60 единиц техники. Туда входят трактора, погрузчики и т.д. В этом году мы профинансировались на 500 миллионов тенге. В прошлом году закупили 4 комбайна. В будущем планируем обновить опрыскиватель, хотим купить «Камаз». Импортная техника, которая была, устаревает, выработки мало дает, поэтому обновляем.

Закупают новую технику, своими силами ремонтируют действующую. К предстоящей посевной здесь приобрели уже необходимые запчасти, также закупили дизтопливо. А для устранения поломок многие детали здесь изготавливают сами. Для этого есть токарный цех.

Евгений Безвинный за станком — 30 лет. Из металла мастер может сделать как простую гайку, так детали посложнее. Говорит, к весенне-полевым работам готовятся с начала зимы.

Евгений Безвинный, токарь ТОО «Полтавское», Аккайынский район

— Раньше в советское время металл был качественнее. Сейчас идет сырец, и поэтому идет больше поломок. Успеваем, стараемся. Кому быстрее нужно, тому и делаем. Можем в 1 день любой заказ выполнить. Бывает, что 1 штуцер, 10 болтов, 20 шайб.

Через несколько месяцев в СК стартуют посевная кампания. Аккайынским аграриям, а их в районе 264, предстоит обработать более 200 тысяч гектаров. Семенами запаслись уже в полном объеме.

Ермек Сопаяков, руководитель отдела сельского хозяйства Аккайынского района

— В 2019 году достигли урожая 20,2 центнера с гектара. Масличные — 9 центнеров с гектара. Хотим осуществить все планы с ростом на 4 %. В этом году проходит модернизация техники, производится списания старой. Машино-тракторный парк обновился на 112 единиц новой техники. На нее ушло около 3 миллиардов тенге.

Всего автопарк сельхозтехники региона насчитывает 60 тысяч единиц, 2 тысячи из которых — современные высокопроизводительные комплексы.

Абай Альжанов