В горакимате расторгли договор с недобросовестными коммунальщиками

Глядя на видео, записанное жительницей Атырау, на лице невольно появляется улыбка. Жаль, что такого восторга снег не вызывает у североказахстанцев.

В этом году на осадки, выпавшие в нашем регионе, не жаловался разве что ленивый. В январе-феврале снега выпало много. В соцсетях то и дело появлялись публикации, в которых люди выбирались из снежного плена самостоятельно или с помощью полицейских и спасателей.

В Петропавловске в 2020-м на уборку снега выделили 200 млн тенге. В ночное время на улицах областного центра в механизированной уборке задействованы 75 единиц техники, в вывозе снега — около 115 единиц. Количество техники приличное, но качества от её работы петропавловцы, особенно в возрасте, а также те, кто ограничен в передвижении, не ощущают, от слова — совсем.

Североказахстанцы:

— Тротуары то убирают, то не убирают, постоянно снег лежит. Все оставили, невозможно, по воздуху надо идти, не в моем возрасте, я ведро беру маленькое, иду за водой и тогда получается невозможно идти.

— Я чуть не перевернулся, потому что не почищен был перекресток. И их чистят так, что создают сугробы, водители нас при повороте не видят, не видят людей. Колясочники, пенсионеры, мамочки с колясками, они перепрыгивают эти снеговые барьеры.

Такой подход к работе недобросовестным компаниям с рук не сходит, рассказал заведующий сектором городского отдела ЖКХ Дулат Шарипов. С двумя организациями, которые не спешили убирать снег или делали это некачественно, акимат Петропавловска расторг договор.

А как его сотрудники поступят с теми, у кого под ковш тяжелой техники шёл не только снег, но вместе с ним бордюры, деревья, заборы и даже столбы?

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— У нас большая техника: погрузчики двух и трехкубовые, автогрейдеры. У нас на все повреждения, которые были по городу, имеется гарантийное обязательство. По ним после наступления благоприятных погодных условий все будет восстановлено. Такие факты всегда будут, так как работы у нас проводятся в ночное время суток.

Говоря о ночном времени суток и достаточном количестве уборочной техники, мы попросили прокомментировать специалиста ЖКХ одно любительское видео. На нём пара коммунальщиков подсыпают проезжую часть в центре Петропавловска специальной смесью из ведер руками. Такой способ всё ещё актуален или его заменили на более современный?

Дулат Шарипов, заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— В данный момент специальным оборудованием они подсыпают эти остановки, перекрёстки, пешеходные переходы И мы в данный момент с прошлой недели применяем ледоруб эко.

Почти за два месяца 2020-го из областного центра вывезли больше 500 тысяч кубометров снега, в середине февраля 2019-го этот показатель был меньше почти на четверть. Горячая пора у коммунальщиков наступит 25 февраля. С этого числа в рамках противопаводковых мероприятий они начнут работать в усиленном режиме.

Дарья Пышмынцева