Три золота, два серебра и бронза — со «Special Olympics»

Поезд сообщением «Караганда-Омск» прибыл на станцию без опозданий. На перроне участников олимпиады встречала группа поддержки. С шариками, хорошим настроением и овациями.

Путь от Актобе до Петропавловска не близкий. Уставшие с дороги, но счастливые, воспитанники центра социального обслуживания принимают поздравления. Соревнования проходили по трем видам спорта: шорт-трек, юнифайт-флорбол и бег на снегоступах.

Североказахстанцы приняли участие в последнем. Среди призеров — Вера Перетрухина. Она быстрее всех преодолела расстояние в 100 и 200 метров. В беге на снегоступах Вера принимала участие впервые, до этого каталась только на лыжах. Ее копилка наград пополнилась сразу двумя золотыми медалями.

Вера Перетрухина призер зимних Специальных Олимпийских игр «Special Olympics»

— Сложно было. Занимались мы долго тут, бегали, катались на них. Соперники у нас были хорошие. Мне больше лыжи нравятся, это мой самый любимый вид спорта.

Соревнования проходили c 13 по 15 февраля. Павлодарская, Атырауская, Карагандинская, Актюбинская области. Побороться за призовые места приехали участники из 8 регионов страны. Всего — более 150 спортсменов. Среди них — 4 участника из Петропавловска.

Бахыт Жайлаубаева, заместитель директора центра социального обслуживания г. Петропавловска

— Я считаю, наши ребята показали очень достойные результаты. Выступили очень достойно. Мы очень рады за них. Когда узнали, что мы едем на эту спартакиаду, они с большим энтузиазмом начали готовиться. Поэтому готовились, конечно. Ну результаты, как говорится, налицо, сами видите.

В результате наши спортсмены привезли шесть медалей различных достоинств: три золотых, две серебряных и одну бронзовую. По словам спортсменов, немного времени на отдых, после чего начнут готовиться к следующим стартам — по теннису. Пройдут они в начале октября в Таразе.

Анастасия Остертак