На заседании в СКОФ «Нур-Отан» обсудили актуальные проблемы

Мелодичный, богатый, с многовековой историей. На казахском языке написаны красивейшие кюи и всемирно известные литературные произведения. Казахский — один из самых богатых языков мира. В нём свыше 166 тысяч слов.

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Да и алфавит не скромный. 42 буквы. Кстати, казахский был первым языком, для которого создали уникальную компьютерную азбуку. Вот, смотрите, на клавиатуре 9 специфических букв. Их невозможно было передать обычным шрифтом. Потому придумали «казновицу» — казахскую новую кириллицу.

Сейчас почти 12 млн человек в мире владеют казахским языком. Три четверти живут в Казахстане. Остальные 3 млн — граждане России, Китая и стран Средней Азии. В нашей области на государственном языке говорят 280 тысяч. Это 53% североказахстанцев.

Увеличилась и доля школьников, которые знания получают на языке Абая. Их 20 тысяч или 28%. 280 из них — дети некоренной национальности. Популярен казахский стал и в соседних российских областях.

Кемел Оспанов, руководитель управления по развитию языков СКО:

— За последние 5 лет для казахов Омской, Курганской, Тюменской областей было организовано 5 выездных семинаров. Это делается для сохранения родного языка, национальных ценностей, культуры. Выдано более 700 учебных пособий, словарей и электронных материалов. Также была оказана методическая помощь в открытии 2-х казахских классов в Тюменской области и одного — в Курганской.

Некоторым госслужащим, кстати, не помешало бы последовать примеру россиян и тоже подучить государственный язык. Его незнание особенно остро чувствуют наши коллеги из казахской редакции. Госслужащие, владеющие казахским, на вес золота. Настолько мало. И ведь курсы специальные для них проводят. Бесплатно, кстати.

В этом и проблема, решили нуротановцы. Если бы за каждое занятие госслужащий отдавал кровные, то и мотивация была бы сильнее. Другая проблема — языковые курсы не все посещают. Возможно, думают, что и так всё знают. Такая мотивация, видимо, была и у некоторых пиарщиков. Баннеры, буклеты, рекламные вывески на казахском языке пестрят ошибками: грамматическими и стилистическими.

Встречаются ошибки и в названии улиц. Партийцы предложили создать специальную группу. Она будет и мониторить, и на обращения североказахстанцев реагировать. К слову, названия улиц и населенных пунктов утверждает ономастическая комиссия.

Кемел Оспанов, руководитель управления по развитию языков СКО:

— Рассмотрели предложения по переименованию 12 улиц. Встречаются в районах и безымянные проезды. 55 таких рассмотрели на заседании. Кроме того, поступило предложение Тимирязевскому району дать имя Сабита Муканова. Поддержали предложение о присвоении казахской школе-гимназии имени Абая, казахской школе №25 имени Махтая Сагдиева, Приишимской школе района Шал акына имени Зейнел-Габи Иманбаева.

Но из-за национальной переписи населения на весь 2020 год работы по внесению предложений запрещены. Переименовывать, а также создавать административно-территориальные единицы не будут.

Айгерим Мукашева