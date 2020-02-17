Минутой молчания почтили память погибших в Афганской войне

В 80-е годы 1,5 тысячи североказахстанцев отправились в Афганистан, около 50 не вернулись с поля боя. Сегодня все те, кто прошел через эти страшные события, у памятника воинам -интернационалистам. Многим тогда едва исполнилось восемнадцать лет.

Жоламан Мухамеджанов — заместитель председателя союза ветеранов войны в Афганистане по СКО:

— На территории Афганистана погибли 46 человек. По области 741 ветеранов войны в Афганистане, в городе насчитывается 341 человек.

Бауыржан Султанов в 1980-м году отправился на службу в Туркменистан. А уже через полгода 18-летний парень был в провинции Газни, что в Афганистане. Во время одного из боев его ранило осколком взорванной гранаты. Долгое время он находился в госпитале. После выписки продолжил службу и прошел всю войну.

Бауыржан Султанов — ветеран войны в Афганистане:

— Наша миссия заключалась в охране аэродрома вертолетов, потому что полк находится в 18 км от провинции Газни. Туда поставляли продукты питания. Участвовал я и в других операциях.

После церемонии возложения цветов к памятнику воинам -интернационалистам собравшиеся почтили память павших солдат минутой молчания.

Алёна Хан