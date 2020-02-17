Хоккеисты «Кулагера» проиграли конкуренту

Спорт

19:49 17 Февраля 2020

Хоккеисты «Кулагера» упустили шанс приблизиться к первой пятерке чемпионата. В минувшие выходные «скакуны» на своем льду принимали прямого конкурента и соседа по турнирной таблице — команду «Алтай-Торпедо».

В первом матче подопечные Александра Троицкого одолели соперников в овертайме со счетом 4-3. В составе наших отличились форварды Станислав Логинов, Максим Первухин и защитник Владимир Репин. 2 очка хозяевам льда принес нападающий Дмитрий Исмагилов.

Увы, на следующий день фортуна оказалась на стороне усть-каменогорцев. Встреча завершилась вничью 2-2, а в дополнительное время в большинстве гости вырвали победу. До конца второго этапа чемпионата «Кулагеру» осталось провести 4 игры.

Однако уже известно, что петропавловцы займут 6 строчку в таблице. Следующий матч они сыграют 23 и 24 февраля с «Горняком» из Рудного.

 

 

 

Айгерим Мукашева

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