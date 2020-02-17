Бороться с коррупцией стало выгодно

Бороться с социальным стало выгодно. По новому закону гражданин, который разоблачит коррупционера, может получить до 10 миллионов тенге. При одном условии: сумма взятки должна превышать 1000 МРП. Если она меньше, то вознаграждение составит от 80 до 265 тысяч тенге, как было прежде.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО

— Если сумма взятки будет превышать 1000 МРП, то тогда есть возможность лицам получить вознаграждение от 10 % от взятки 0.55 В тоже время эта сумма не должна превышать 4000 МПР. 10 млн тг — это потолок.

Такую практику антикоррупционщики переняли у США, Германии, Великобритании и Китая. Считают, что нововведение снизит уровень взяточничества и казнокрадства в стране. В практику его ввели с 15 февраля.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО

— В соответствии с правилами, человеку, который сообщает о коррупции, гарантируется анонимность. Любой гражданин 24 на 7 может сообщить о коррупции, и мы оперативно примем меры по изобличению лиц, которые требуют взятку.

Выплаты денежных компенсаций будут производить только после решения суда, когда обвинительный приговор в отношении взяточника вступит в силу. Мы спросили у горожан, как они относятся к новшеству? Мнения разделились.

Североказахстанцы:

— С коррупцией нужно же бороться. Думаю, это правильно

— Мой взгляд: нужно ужесточать законодательство, следить, пресекать, контролировать.

— То что хотят искоренить коррупцию, это хорошо. Будет подстав еще больше. Еще кто-то захочет просто заработать на этом.

В 2019-ом за поимку коррупционеров вознаграждения получили 9 североказахстанцев. Государство выплатило им 1 миллион 300 тысяч тенге. Если вы столкнулись с коррупцией, просим сообщать об этом в колл-центр антикоррупционной службы по номеру 1424.

Абай Альжанов