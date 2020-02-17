Больницу по международному стандарту откроют в Петропавловске

Не больница, а целый медицинский комплекс. И расположен он в турецком городе Маниса. Выглядит очень впечатляюще и привлекательно. Особенно, если вспомнить наши поликлиники и больницы. Но через два года и у нас появится ультрасовременная лечебница.

Причём, такая же. От дизайна до оборудования и квалификации медработников. В общем, по единому международному стандарту и турецкому проекту. Но некоторые нюансы всё же адаптируют под местные особенности.

Олег Дудяк, руководитель блока онкологии областной больницы:

— В частности расположение палат интенсивной терапии, реанимации. Обсудили размещение некоторых лабораторий. На наш взгляд, они не совсем логично были представлены в проекте. Нам нравится, что наше сотрудничество плодотворно. Разработчики идут навстречу, понимают нашу специфику.

А наши специалисты будут изучать специфику медицины международного стандарта. На обучение в Турцию отправятся не только СК врачи, но и технический, и обслуживающий персонал. Их пребывание здесь только теорией не ограничится.

Они проведут полноценные рабочие дни, будут изучать оборудование и зарубежный опыт медиков. Об этом договорились глава региона Кумар Аксакалов и заместитель председателя правления турецкой компании «YDA Holding» Джунейт Арслан. Обучение медики пройдут летом. А пока опыт перенимают члены делегации.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— В течение 3 дней мы с докторами будем все процессы изучать, чтобы соответствующую задачу ставить перед строителями и инвесторами. Чтобы в итоге получить ожидаемый результат.

А ожидают получить 7-этажное здание, в котором будут расположены все необходимые отделения. От перинатального и онкологического — до кардио и реанимации. Сейчас развитые страны уже отошли от монопрофильных больниц. У современных — всё в одном здании. Только так можно максимально использовать технический и кадровый потенциал всех лечебниц.

Просторные и светлые палаты, такие же санузлы. В каждом помещении есть кнопка вызова. Как только пациент её нажал, отсчёт начался. Таймер засекает, как быстро пришли на помощь медсестра или врач.

Это и есть высокий стандарт медицины. И касается это не только врачей и медсестер. К примеру, в кабинете перегорела лампочка. На её замену у техперсонала есть определенное время. За неторопливость придётся заплатить.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— И как раз вся эта цифровизация позволяет контролировать, насколько специалисты, которые должны устранять, сделают это вовремя. Если не вовремя, это предмет для разбирательств.

До секунды отслеживается не только движение персонала, но и путь инструментов. Кто взял, когда и для чего.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Благодаря этой системе, видим, как каждый инструмент прошёл стерилизацию, загрузился и вернулся в отделение стерилизованным.

И всё это будет в Петропавловске. Единственное, оборудование подберут с учётом заболеваний, характерных для нашей страны.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы увидели, что это действительно новые стандарты качества. Начиная от приёма до стационара, стерилизации, оборудования, перемещения больных.

Джунейт Арслан, заместитель председателя правления турецкой компании «YDA Holding»:

— Мы очень рады вашему приезду. У нас было много проектов с другими инвесторами. Но в первый раз вижу, чтобы руководитель области сам лично приехал и детально изучил проект. Мы уважаем и ценим таких партнёров. Спасибо вам и вашей команде.

К слову, турецкая компания «YDA Holding» вот уже 18 лет сотрудничает с Казахстаном. В нашей стране инвесторы реализовали 18 проектов.

Джунейт Арслан, заместитель председателя правления турецкой компании «YDA Holding»:

— Построили аэропорт в одной из областей, возводили объекты ЭКСПО в столице. Так что работа в суровых климатических условиях СК нам знакома. Сотрудничество с вашей страной нам приятно и выгодно. Мы стараемся не подводить. Все свои объекты мы сдавали раньше срока. Казахстанская сторона довольна нашей работой.

Отмечу, недавно Премьер-министр страны Аскар Мамин утвердил график строительства больницы. Её планируют открыть в 2022 году.

Айгерим Мукашева