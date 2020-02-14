В школе искусств прошёл областной конкурс «Дебют»

Клавиши словно оживают под хрупкими пальцами Валерии Решетниковой. Красивая мелодия заполняет весь зал. Девочка уже семь лет занимается игрой на фортепиано. Через музыку, — говорит она, передаёт все свои эмоции. На конкурсе исполнила свои любимые произведения: «Фантазия» Ляззат Жумановой и «Этюд» Жан-Батиста Дювернуа.

Валерия Решетникова, учащаяся Рузаевской средней школы, район им. Г.Мусрепова:

— Это приносит мне очень много удовольствия. Это моё успокоение, когда переживаешь о чём-то, садишься и играешь. Очень приятно уметь что-то, чего не умеют другие.

Диляра Аскер пошла по стопам своей сестры. Поначалу наблюдала за её игрой на фортепиано, а потом решила не отставать. Диляра не уверена, свяжет ли своё будущее с музыкой, одно знает точно — она дарит ей много положительных эмоций.

Диляра Аскер, учащаяся Байтерекской средней школы, Кызылжарский район:

— Когда я играю на фортепиано мне становится лучше. Я сегодня исполнила «Талшын» и произведение Теодора Лака «Тарантетелла».

Выход на сцену — волнительный момент для каждого участника. Сегодня их больше 60. Каждый хочет блеснуть своим талантом. Одно из условий конкурса — ребята должны представить два произведения, автором одного из которых должен быть казахстанский композитор.

Ирина Колодаева, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Особенность этого конкурса, то что мы даём возможность всем учащимся испытать чувство успеха, попробовать себя на большой сцене. Ребята из самых отдалённых районов нашей области.

Всех участников отметят дипломами. Лучших выберут в двух номинациях «Солист» и «Ансамбль».

Айгерим Муканова