В память о погибших афганцах в Доме культуры прошёл концерт

Владимир Мачкарин — один из свидетелей тех страшных событий. В Афганистан он попал в начале военных действий, в 1979 году. Служил в автомобильных войсках. Доставлял грузы к воинским частям в Гирад, Шиндар и Кандагар. Считает, долг выполнили с честью.

Владимир Мачкарин, член совета ветеранов Афганистана:

— Афганистан не забывается тем, кто там побывал. Афганистан останется большим рубцом. А это вспоминается каждый день, сейчас буквально вспомнишь все, каждый километр, каждая остановка, где-что было, как брали эти перевалы, ну, в общем, выполняли свой долг и были верны присяге.

Советские войска из Афганистана вывели 15 февраля 1989 года. Последними его покинули подразделения пограничников и спецназа, прикрывавшие вывод войск. Эта война продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан, среди них 46 североказахстанцев.

Сегодня в память о них в городском доме культуры прошёл концерт. Пригласили не только ветеранов, но и молодое поколение военнослужащих. Для них участники тех событий — настоящие герои.

Асубай Рустембек, курсант ВИНГ РК:

— О выводе войск из Афганистана мы знаем от своих наставников. Конечно, хочется, чтобы в наше время такого не случалось. Но если когда-нибудь придется защищать границы нашей республики мы будем делать это с честью, ведь мы будущие офицеры.

Алена Хан