Открытый турнир по кикбоксингу проходит в Петропавловске

«Кулачные бои — не для девушек». Опровергает это высказывание Наталья Богданова. Девушке 20 лет. Кикбоксингом занимается всего год, но уже стала мастером спорта. До этого два года увлекалась боксом, но и сейчас про него не забывает.

На этих соревнованиях Наталья выступала в весовой категории 65 килограммов. Ее соперницей была девушка из Костаная. Подготовка была сложной как физически, так и морально, но эти усилия не прошли даром. Наталья одолела свою соперницу и теперь её ждет финал.

Наталья Богданова, участник соревнований, г. Петропавловск:

— Перед каждыми соревнованиями некоторым надо вес сгонять, тренироваться 2 раза в день, упорные тренировки, питание, следить за режимом. Все нелегко. Пример беру, знаете, такую боксершу Рогозина Наталья? Белая медведица. Вот она мне нравится.

Нурали Орынбасар приехал к нам из Тараза. В кикбоксинге тоже новичок. Тренируется всего 2 месяца. За плечами 6 лет занятий боксом. Сейчас юноше 16 лет. Считает, что спорт закаляет дух и характер. В этот раз на ринге встретился с соперником из Нур-Султана.

Весовая категория — 60 килограммов. Атаковать противника Нурали начал с ноги. В бою применял боковые удары и удары в корпус. Говорит, в спорте ничего легко не даётся и очень рад своей победе.

Нурали Орынбасар, участник соревнований, г. Тарас:

— Я много трудился, чтобы достичь в этой жизни успеха. Я думаю, что это только начало успеха. Завтра полуфинал и я верю, что выиграю этот бой и вернусь домой с победой.

Побороться за кубок области приехали более 90 кикбоксёров со всей страны. Эти соревнования проходят ежегодно. 20-й, юбилейный турнир посвятили Дню вывода советских войск из Афганистана.

Адиль Нуржаупов, старший тренер СКО по кикбоксингу:

— Здесь у нас мастера спорта, международники выступают на этих соревнованиях, здесь же у нас также среди мужчин, среди молодежи. У нас здесь проводятся соревнования в разделе к-1, фул-контакт. Также среди женщин. 2-08/2-15 В двух возрастных категориях проходят соревнования среди мужчин старше 2001 года и среди молодежи 2002-2003 года.

Победителей наградят грамотами, медалями и именными кубками. Также лучших кикбоксёров отберут на республиканский турнир, который пройдёт со 2 по 6 марта в Костанае.

Анастасия Остертак