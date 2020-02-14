От вопросов миграции до разъяснения ПДД

Правоохранительные органы

20:59 14 Февраля 2020

Её полицейские региона проводят во всех районах области и в Петропавловске. С 9 утра до 7 вечера стражи порядка отвечали на все вопросы граждан. Их было немало. За 2 часа они приняли лично 6 человек, 40 — задали свой вопрос не выходя из дома. Полицейские вели прямую трансляцию в соцсетях. По словам пользователей, такой формат оказался удобен.

Жасулан Оспанов, начальник управления административной полиции ДВ СКО:

— По поручению МВД по РК проводится уже 11 акция «Приёмная на дороге». Это 14-16 февраля. В основном обращаются по вопросам установки светофорных объектов, дорожных знаков. Обращаются по очистке дорог от снега. Следующая акция пройдёт 13 и 14 марта. 

 

 

Айгеним Мукашева

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