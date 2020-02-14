Нуротановцы провели спецрейд и выявили нарушения

Подняться без посторонней помощи по пандусу автовокзала не то что сложно — невозможно! Акжан Карим отважно пытался покорить подъём. Чтобы рейд не закончился травмой, эксперимент прервали.

Вердикт следующий: высота и угол наклона пандуса стандартам соответствуют, но зимой по нему самостоятельно не подняться. Это нуротановцы объясняли директору автовокзала.

Акжан Карим:

— Многие думают, что пандусы нужны только людям с ограниченными возможностями. На самом деле, надо и для мам в декрете, и для людей пожилого возраста. Мы хотим, чтобы об этом говорили не только люди с инвалидностью, но и, в целом, общество.

Следующее нарушение — двери и металлическая рама. Слишком узкие. Не каждая инвоколяска протиснется. А вот с доступом к кассам проблем нет. Ещё одна проблема — туалет.

Попытки успехом не увенчались. Места настолько мало, что колясочнику не развернуться. На помощь в любое время готовы прийти сотрудники, — говорит директор автовокзала Александра Сысоева.

Только вот мало кто захочет, чтобы в таком деликатном вопросе его сопровождал незнакомый человек. Не подобраться и к камере хранения. Такой порог даже самая современная коляска не преодолеет.

В буфет не попасть по той же причине. Всё, что остаётся колясочникам — купить билет на автобус и сразу идти на платформу. Двери, которые к ней ведут, кстати, тоже узкие — 80 см. А должны быть 90, как минимум.

Гульнар Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»:

— Комнатная коляска пройдёт. А вот уличная не пройдёт. Автобусы не соответствуют.

Два года мы были здесь и давали рекомендации. Они не были выполнены.

Потому партийцы… снова выдали рекомендации. Говорят, придут проверять летом. Если нарушения не будут устранены, напишут письмо в комитет соцзащиты и миграции, который откроет проверку.

К людям с ограниченными возможностями относятся также слабослышащие и -видящие. Последние ориентируются с помощью тактильных полос, с ними на автовокзале всё в порядке. Есть одно «но».

Спуститься по этой лестнице людям с нарушением зрения будет сложно. Жёлтые линии прокрашены только на одной стороне ступеньки. Проверили и железнодорожный вокзал. Здесь ситуация немного лучше, — говорят партийцы.

В целом картину увидеть трудно. Вокзал реконструируют. А потому и отговорка есть: все недоработки устранят после ремонтных работ. С такими крупными объектами проблем обычно меньше, — говорят партийцы. Другое дело, малый бизнес, который зачастую жизнь инвалидам облегчать не собирается.

Сергей Сапко:

— Маленькие магазины. Нет пандусов, но стоит кнопка вызова. Эти кнопки не работают. Взять те же аптеки или магазины.

Да и наличие пандуса не всегда помогает. Что толку от него, если нет перил или покрытие из кафеля. Некоторые пандусы слишком крутые. Это самое распространённое нарушение.

Гульнар Халыкова, заведующая отделом политической работы СКОФ партии «Nur Otan»:

— По нормативам угол пандуса должен быть не больше 5 градусов. А самая частая отговорка: «К нам инвалиды не хотят». Ну вот поэтому и не ходят. Недоступно.

Партийцы говорят, — объекты, которые возводили с 2018 года, более продуманы для маломобильных групп. Те, что построили раньше, зачастую требованиям не отвечают.

Айгерим Мукашеа