На з.Кирова продолжают осваивать компьютерные технологии

В конце прошлого года кировцы собирали ультрабуки под мелодию из китайской рекламы, а сегодня кропотливо работают практически в полной тишине. Слышно лишь, как изредка сотрудники завода переговариваются между собой.

Серьезная задача 2020-го для работников одного из флагманов машиностроительной отрасли Казахстана — освоить и довести до автоматизма сборку системных блоков. Все его детали пришли на завод имени Кирова из Поднебесной.

Важный элемент компьютера собирают 4 специалиста. Чтобы сделать процесс максимально качественным и в то же время быстрым, каждый выбрал для себя определенную задачу. Одна из самых сложных и ответственных досталась Дмитрию Демьяненко. За его плечами более 8 лет работы на заводе.

Дмитрий Демьяненко, инженер-ремонтник АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— В данный момент я подготавливаю материнскую плату для установки в системный блок. Я устанавливаю центральный процессор на материнскую плату, сверху вентилятор охлаждения, подключается кабель питания вентилятора и устанавливаем оперативную память на материнскую плату.

Материнскую плату можно назвать сердцем компьютера. На ней находятся все самые важные его составляющие, благодаря, которым он выполняет различные процессы.

Дмитрий Демьяненко, инженер-ремонтник АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Потенциально, в будущем да, мы можем изготавливать такие материнские платы у нас на предприятии, с имеющимися производственными мощностями. Это линия по производству многослойных печатных плат и поверхностного монтажа позволяют нас собрать такую материнскую плату на нашем заводе.

Все сотрудники, занимающиеся сборкой системных блоков, работают с антистатическим браслетом на руке, он поглощает ток, накапливающийся в человеческом теле, и не дает ему соприкасаться с деталями.

Это стандартная мера защиты. В среднем на сборку одного системника 8 поколения с 8-ми ядерным процессором, уходит около получаса. Его начинка не удивит айтишника, зато хорошо подойдет офисным работникам, школьникам и студентам.

Азамат Сабыров, заместитель руководителя отдела маркетинга и международного сотрудничества АО «Завод им. С.М. Кирова»:

— Для начала мы производим нашу продукцию компьютерной техники для гос. органов и квазигосударственного сектора. План у нас 7:19 до 5 тысяч единиц в месяц выпуск каждой продукции, если это будет достижимо будет выпуск уже в потребительский рынок.

Ноутбуки, системные блоки и планшеты под маркой «ЗИК». Заводчане планируют поставлять их на казахстанский рынок приблизительно, через 5 лет. Кроме того, предполагается, что стоимость североказахстанской компьютерной техники, произведенной здесь, будет на 10, а то и на 15% ниже рыночной.

Дарья Пышмынцева