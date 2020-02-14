Курсы изучения казахского начались в Центре обучения языкам

Знать и применять государственный язык должен каждый казахстанец. Такого мнения придерживается Руфия Мустафина. Девушка работает на государственной службе. Считает для себя нелишним повысить уровень казахского языка.

Руфия Мустафина, слушатель курсов казахского языка:

— Испокон веков казахские акыны воспевали красоту казахского языка и мне, будучи казахстанкой, работая тем самым на госслужбе, стыдно не знать государственный язык. И поэтому я решила прийти на эти курсы, дабы подтянуть уровень знаний. У нас 4-й урок . Объяснение идет в доступной форме. Я думаю, что при желании у каждого пришедшего получится подтянуть уровень знаний казахского языка.

Схема занятий простая: сначала объясняют, затем практикуют. Учащиеся переводят слова и предложения. Результаты заметны уже на второй неделе курсов.

Орал Жанатов, преподаватель КГУ «Центр обучения языкам»:

— Основное, что мы разработали, это, конечно, таблица глаголов. Базовая таблица глаголов. В школе, например, годами учат. Как они учат? Учат настоящее время отдельно, будущее время, прошедшее время отдельно, учат утверждение, отрицание. Личное окончание, притяжательное окончание. Мы все это собрали в одну таблицу. Эффективность таблицы в этом.

Центру — 5 лет. Открыли его на базе областного управления по развитию языков. Необходимость в его создании назрела,когда начали поступать многочисленные заявки от горожан по изучению казахского языка. За все это время разговаривать на госязыке научились 800 человек.

Умитжан Шынтемирова, директор КГУ «Центр обучения языкам»:

— Мы рассылаем письма — приглашения по организациям. А те, в свою очередь, отправляют своих работников к нам на обучение. Но, я хочу сказать, что двери центра открыты для всех желающих. Нужно только проявить желание, записаться и прийти на занятия. Филиалы работают и в районах. Сейчас у нас 115 групп. В течение 4 месяцев 176% учащихся обучат базовому уровню А2. Далее, они перейдут на средний. Лекции идут 2 раза в неделю по 80 минут. Затем слушатели будут сдавать экзамен. Тестирование проводят по системе «Казтест». После окончания курсов каждый получит сертификат.