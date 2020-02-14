Как снизить уровень коррупции

Законы Казахстана должны быть ясны, просты, доступны, ведь пишутся они для народа. Поэтому в принятии любых нормативно-правовых актов нужно вовлекать гражданское общество. А для этого нужно повышать уровень антикоррупционной грамотности населения. На что и направлена работа выездных семинаров.

Зауреш Батталова, заместитель руководителя республиканской специальной мониторинговой группы Агентства РК по противодействию коррупции:

— На практике мы всегда встречаем много коллизий, когда одно слово ведет явно к коррупционным деяниям. Например, если вам нужна какая-то справка и в НПА указан перечень документов, а указано их 5 , а шестым написано и иные, вот это слово иные, это коррупционная формулировка.

Потому что она позволяет чиновнику самому интерпретировать, какие дополнительно документы он может запросить. В случае если госслужащий окажется недобросовестным, то начнет требовать никому не нужные справки, пока не получит то, что ему хотелось бы.. в денежном эквиваленте.

Такие нормы в правовых актах нужно находить и убирать, а лучше не допускать, чтобы они не позволяли чиновникам обогащаться нечестным путем. Именно это в доступной и легкой форме объясняют аудитории. В зале — юристы и представители НПО.

Павел Афанасьев, юрист, депутат городского маслихата:

— Нам это полезно как практикующим юристам, адвокатам, нотариусам, те, кто сталкиваются с гражданами, полезно тем чтобы мы не допускали противоречий, чтобы была общая практика применения одни и тех же норм, чтобы не было, так что в одном регионе действуют нормы одного порядка, в другом регионе нормы другого порядка.

Семинар, по словам специалистов, направлен больше на развитие экспертного потенциала, слушатели ознакомились с методами проведения экспертизы проектов нормативно-правовых актов в том числе, как определить коррупционные факторы. Такие лекции прошли во многих регионах страны, они однодневные. Обучение прошли уже 845 казахстанцев.

Алена Хан