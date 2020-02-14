Дан старт празднованию 175-летнего юбилея А.Кунанбаева в сфере образования

После для педагогической общественности и студентов во Дворце школьников организовали праздничный концерт. Здесь же руководитель управления образования Гульмира Каримова рассказала о плане мероприятий, посвящённому празднованию юбилейной даты.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В годовой план запланировано очень много мероприятий. Во всех школах будут открыты центры по изучению творчества Абая, в опорных селах тоже будут открываться центры. В целом в наш годовой план входит много мероприятий и конференций, диспуты и музыкальные номера.

Анжелика Сычева