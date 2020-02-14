15 февраля исполнится 31 год со дня вывода Советских войск из Афганистана

Об афганской войне Кусман Бегалинов вспоминает с болью в душе. На его глазах шли ожесточенные бои, погибали товарищи. Выполнять интернациональный долг его отправили в 80-м. И сразу получил особое задание — выявлять маршруты бандформирований, и обеспечивать сохранность перевозимого груза.

В одной из спецопераций он вместе со своими сослуживцами попал в засаду душманов. К счастью, в той неравной схватке им удалось выстоять, а позже и вовсе разгромить силы противника.

Кусман Бегалинов, ветеран афганской войны 1979-1989 годов:

— Мы не растерялись. Приняли правильное решение и это нас спасло. У каждого из нас было к автомату по 2 магазина. Мы их крестообразно изолентой завязали, чтобы можно было бы зарядить второй магазин. Отбивались от душманов как могли, все благополучно закончилось. Только партийный советник получил ранения.

Интернациональный долг тогда отдали более полутора тысяч североказахстанцев. За 10 лет война унесла жизни 46 из них, сотни получили ранения и пропали без вести. Сейчас в регионе проживает больше 800 ветеранов.

Азат Каримуллин, начальник департамента КНБ:

— Среди воинов-интернационалистов есть и сотрудники органов национальной безопасности. По всей возможности приглашаем для того, чтобы своим примером, словами они подсказывали молодому поколению, что такое патриотизм, любовь к Родине. Всегда будем помогать ветеранам.

В зале — сотрудники департамента. Многие из них только начали свою службу в органах национальной безопасности. Они задавали вопросы ветеранам и отмечали их самоотверженность, храбрость, героизм.

Рустем Ныгметов, сотрудник ДКНБ:

— Мы, молодое поколение, помним о подвиге наших воинов-интернационалистов. Никогда об этом не забудем. Мы должны равняться на ветеранов, ведь они сражались храбро и героически, чтобы защитить мирное население. Хочу сказать им большое спасибо!

Такие встречи с ветеранами в департаменте — добрая традиция. Молодежь должна помнить и чтить мужество своих отцов и дедов.

Абай Альжанов