Приговор за взятку

Новости МТРК

21:37 13 Февраля 2020

12 февраля заместителя руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог осудили за взятку. Это информация областной антикоррупционной службы.

До оглашения приговора ее специалисты вели расследование по делу экс-чиновника. Галым Тасбулатов подозревался в вымогательстве 200 тыс. тенге у директора одного из акжарских ТОО.

Взамен бывший заместитель руководителя управления помог ему выиграть в конкурсе государственных закупок по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог в этом районе.

Суд приговорил его к штрафу в размере 4,5 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщили в профильном ведомстве.

 

 

Дарья Пышмынцева

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