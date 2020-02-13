Педагоги СКО обсудили актуальные вопросы

Работу коллегии управления образования начали с обсуждения планов. Текущий год будет у педагогов более чем насыщенным. Руководитель профильного ведомства Гульмира Каримова подробно рассказала о новшествах в сфере.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— В 2020 год на электронный формат будет переведено 90% государственных образовательных услуг. В прошлом году в среднем образовании 95 % учащихся перешли на обновленное содержание, в этом году перейдут 11 классы. Для стимулирования школ планируется введение подушевого финансирования в 46 комплектных городских школах. Подушевое финансирование начнется с 1 сентября 2020 года.

Особое внимание в 2020 уделят инклюзивному образованию. Как отмечает руководитель управления, в нашем регионе оно развито слабо. В тех школах, где создаются условия для инклюзива, специалисты нашли немало нарушений. Есть недоработки, значит надо их устранять.

Новый закон «О статусе педагога» тоже обсуждали. По словам специалистов, льготы, предусмотренные нововведением, должны в разы повысить качество образования и уровень профессионализма преподавателей.

Айгуль Хасенова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Для повышения качественного состава учителей школ предусматривается доплата в размере 10 МРП за степень магистра. Доплаты за классное руководство и проверку тетрадей в 2 раза. Доплата за квалификационную категорию будет установлена для всех педагогов в размере от 30 до 50 от должностного оклада. Для управленческого состава по результатам успешной сдачи аттестации данная доплата составит от 30 до 100. Увеличивается период отпуска.

Сократить разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами — еще одна задача. Один из путей решения — улучшение материально-технической базы учебных заведений.

Ее, к слову, продолжат обновлять в школах региона. Большое внимание педагогов развитию дошкольного образования. Руководство к действию — новая пятилетняя программа.

Татьяна Протопопова, заместитель руководителя управления образования СКО:

— Поставлена задача по дальнейшему расширению сети дошкольных организаций, по размещению в них гос.заказа по охвату детей в возрасте от 2 лет. При этом предусмотрено увеличение размера госзаказа от 19 тысяч до 30 тысяч.

По мнению учителей, реализация программы позволит в разы увеличить охват детей 2-3 лет дошкольным воспитанием и обучением, решить проблему 3-х сменного обучения, а также 100 % обеспечить школы спортзалами, новыми специализированными кабинетами.

Анжелика Сычева