Мотивировать и помогать с трудоустройством

Пособия многодетным и малообеспеченным семьям. С начала года механизмы выдачи финансовой поддержки нуждающимся изменили. Предыдущая система хоть и не обижала суммами, но имела один большой недостаток — рост иждивенчества.

Алмаз Кошманов, руководитель управления координации занятости и социальных программ СКО:

— Были выявлены расхождения по 1152 семьям. По 447 произведён перерасчёт, 750 прекращена выплата, 203 из них возвратили средства.

Потому сейчас работает правило: если человек трудоспособен, но сидит без работы, АСП не будет получать он и вся его семья. Жёстко, зато справедливо. К тому же, в стране действует множество госпрограмм, которые помогут найти работу и даже открыть своё дело.

На новую систему выплат наш регион быстро отреагировал. Заявления приняли от 1,5 тысячи семей. Почти 88%-ам уже назначили выплаты. Это высокий показатель, отметил вице-министр труда и социальной защиты населения страны.

Говорили на совещании и о поддержке людей с особенными потребностями. Многие из них сидят дома, большинство из-за того, что на работу не берут. Только четверть казахстанцев с ограниченными возможностями трудоустроены. Но скоро ситуация изменится. Разрабатывают новый закон.

Ерлан Аукенов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— Все предприятия, которые не выполняют квоту 24% (мы зафиксировали определённый процент в этом диапазоне), они не будут принимать участие в госзакупках. Жёстко, но крупные и средние предприятия должны это обеспечивать. По нашей действующей методологии и стандартам мы считаем эти лица нетрудоспособными. Это неправильно.

Трудоустроить, а значит адаптировать и социализировать. Закон правительству представят только в октябре. Но помогать работодатели могут уже сейчас, не дожидаюсь новых правил, а просто по-человечески.

Говорили и о мерах, которые помогут в реабилитации недоношенных малышей. 6 лет назад ВОЗ приняла стандарт, по которому выхаживают даже тех, кто родился весом в полкило. Чтобы в последующем не иметь проблем со здоровьем, таких крох необходимо реабилитировать в первый год жизни.

Ерлан Аукенов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

— То процент реабилитации и ухода о инвалидности о 100%. Если от 1 до 3 лет то 50%. После трех лет любое вмешательство не гарантирует уход от инвалидности. А соответственно, мы получаем инвалида, который ежемесячно будет получать пособие от государства плюс пособие по уходу. Мы теряем этого человека как экономически активного и одного из его родителей.

Акцент — на скринингах и ранней реабилитации. В конечном итоге, на этого человека потратят в 10 раз меньше, говорит Ерлан Аукенов. Практика распространена уже по всем миру. Работать надо совместно с минздравом.

Айгерим Мукашева