Кумар Аксакалов провел прием граждан в Новоишимском

Дорога, после которой автомобиль отправляется на СТО. Мусреповцы жалуются на трассу Новоишимское-Саумалколь. А именно участок от границы района до села Казанки. Огромные ямы там последние три года только подсыпали. Но ситуацию это не спасает.

Юрий Боровских, житель с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Сам был заложником этой ситуации. Поехал на ЭКСПО, влетел в яму, пробил коробку автомат. Ночью вернулись, жена в слезах.

И похожую историю вам могут рассказать многие мусреповцы. Дорогу отремонтируют, но придётся подождать. Из 12 проблемных км, ПСД разработали только на 6. К работам приступят, скорее всего, в следующем году. Пока готовят смету на оставшуюся половину проблемного участка.

А Габит Шаракпаев здесь от лица жителей Дружбинского сельского округа. В сентябре прошлого года они оказались отрезаны от областного центра. Единственный автобус сообщением «Дружба-Петропавловск» перестал ходить.

Чтобы выяснить почему, пришлось звонить руководителю управления пассажирского транспорта и автодорог Владимиру Балахонцеву. Выяснилось, что перевозчик заявил о нерентабельности, пассажиропоток был слабым.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Обеспеченность автобусными перевозками. Почему эти посёлки оказались без сообщения автобусного. Это не правильно. В срочном порядке сделайте перерасчёты, перепроверьте. Мы готовы немного увеличить финансирование, чтобы люди были охвачены.

Открыть в райцентре крытый хоккейный корт. С такой просьбой обратился Владимир Дудин. Сейчас в распоряжении спортсменов только открытая коробка, которую постоянно заметает. Да и в буран шайбу там не покатаешь, говорит капитан хоккейной команды.

Проблему можно решить с помощью спонсоров, предложил глава региона. А областная казна поможет со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса. Выделили 380 млн тенге.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким СКО:

— Нам нужно строить большие, многофункциональные, на 2 этажа. Чтобы были залы, раздевалка с душевыми.

Фок соединят со стадионом и получится целый комплекс. Но будет он в центре Новоишимского. Как быть с окраинами, интересуется Владимир.

Владимир Дудин, житель с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Я сам живу на станции. Там у нас давно этот вопрос назрел. Нет спортзала, куда могли бы ходить взрослые. Есть школьный зал, но там график забит. Туда не попасть.

На станции проживает около 5 тысяч человек. Чтобы позаниматься спортом и детям, и взрослым приходится ехать в центр Новоишимского. Кумар Аксакалов предложил написать жителям этого района официальное письмо в акимат, собрать подписи. Тогда дело сдвинется с «мёртвой» точки.

Айгерим Мукашева