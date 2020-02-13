Как живется студенту в общежитии?

Активисты «Жас Отана» вместе со специальной мониторинговой группой навестили студентов в самом разгаре рабочей недели. Пришли в 7 часов вечера, когда все ребята уже вернулись с занятий. Обход начали с 5 го- этажа. Условия проживания неплохие: в комнатах тепло, есть горячая вода, работает бесплатный вайфай. На четвертом и пятом этажах.

Поэтому воспользоваться им могут не все, приходится довольствоваться мобильным интернетом. А в этой комнате, рассчитанной на три человека, всего лишь одна 1 розетка. Чтобы зарядить телефон, ребята занимают очередь.

Биржан Кудайбергенов- и.о. председателя СКОФ МК » Jas Otan»

— Данные проблемы мы передадим надзорным органам, соответствующему местному исполнительному органу, а также управлению и отделу образования, чтобы они взяли под контроль.

Общежитие рассчитано на 270 мест, на данный момент проживают 235 студентов. Соблюдать порядок здесь стараются. Каждый год здание ремонтируют. В прошлом году обновили ванные комнаты на втором и третьем этажах. Установили новые стиральные машины. Следят и за чистотой на кухне.

Раиса Зорина, заведующая общежитием ПСЭК

— Кухня работает с 7 утра до 10 вечера. В 10 часов приходит дежурный, который назначается воспитателем, обычно это комнаты по очереди, они здесь убирают моют плиты, раковины.

Есть и комната отдыха, где ребята в свободное от учебы время играют в теннис. На жизнь в общежитии молодежь не жалуется. Алия Кизатова здесь живет уже три года.

Алия Кизатова, студентка Петропавловского строительно-экономического колледжа:

— В целом общежитие хорошее, мне нравится. Я староста 5 этажа, если возникают какие то проблемы, студенты обращаются ко мне, а я уже рассказываю об этом коменданту.

Всего в Петропавловске 13 студенческих общежитий, в них проживают почти 3 тысячи человек. Мониторинговая группа проверит каждое до конца учебного года.

Алена Хан