8 пьяных водителей задержаны за один день ОПМ «Безопасная дорога»

Во вторник вечером в Петропавловске произошло ДТП. Водитель автомашины Toyota RAV4 повредил кузов припаркованного у обочины Lexusа и скрылся с места аварии. Долго искать нарушителя не пришлось.

Его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Владелец машины вызвал полицейских. При проверке выяснилось, что петропавловец сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Азамат Жамуков, старший инспектор управления местной полицейской службы ДП СКО:

— В ходе рейдовых мероприятий на пульт «102» поступил вызов о том, что по улице Мусрепова водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска задержан горожанин 1987 года рождения, ранее лишенный права управления транспортным средством, который согласно медосвидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, затем материалы передадут в суд. В первый день операции «Безопасная дорога» полицейские области задержали 8 водителей, управлявших авто в пьяном виде.

Кроме того, стражи порядка зафиксировали случаи, когда 4 ездили за рулем без прав, 38 раз автолюбители превысили скорость, 35 водителей пользовались телефоном во время езды, 90 нарушений совершили и пешеходы.

ОПМ «Безопасная дорога» началось 12 февраля и продлится 3 дня.

Алена Хан