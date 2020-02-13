700 тысяч кубов воды сбросили в реку Есиль с ТЭЦ-2

Забор воды из озера Белого предусмотрели еще при проектировании Петропавловской ТЭЦ-2 . Он необходим для технического водоснабжения станции. Но так как озеро бессточное, в течение года за счет испарения вода в нем минерализуется. Поэтому периодически ее нужно сбрасывать.

Алексей Зубков, начальник турбинного цеха Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— С последующей закачкой речной воды в весенний и летний период, когда жесткость воды имеет наименьший коэффициент, нужно произвести закачку из реки Ишим в озеро Белое. За счет этого осуществляется поддержание необходимого качества озерной воды.

Специалисты отмечают, сама процедура никакого вреда и ущерба окружающей среде не приносит. Соблюдаются все требования экологического кодекса. Сбросить нужно только не более 3 млн 800 тысяч кубических метров.

СНХР Анна Айтикеева, начальник отдела охраны окружающей среды Петропавловской ТЭЦ-2 «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— Этот проект предельно допустимых сбросов прошел процедуру получения государственной экологической экспертизы в Департаменте СКО. Впоследствии на согласительный документ получено разрешение на эмиссии в городе Нур-Султане. Также на процедуру водопользования тоже в городе Нур-Султане.

Качество воды строго соответствует нормам. Пробы еженедельно проверяют в лаборатории ТЭЦ-2 . Единственное, о чем предупреждают энергетики жителей области, быть острожными возле мест сброса вод.

Алексей Зубков, начальник турбинного цеха Петропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— При сбросе воды, она имеет более высокую температуру, что вызывает таяние ниже по течению. И чтобы не произошло эксцессов, когда рыбаки, либо жители близлежайших районов, либо дачных поселков, могут осуществить переход через реку. Чтобы люди не провалились под лёд. Чтоб не было несчастных случаев.

Анжелика Сычёва , корреспондент :

— Сброс воды на Петропавловской ТЭЦ-2 совершают ежегодно с января по апрель. Это время, по словам специалистов, самое благоприятное для снижения содержания солей в озерной воде и приведения ее жесткости в соответствие.

Анжелика Сычёва