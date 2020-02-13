5 медалей с президентского многоборья привезли спортсмены СКО

Победить в многоборье Виктору Трегубу не помешала ни травма, ни годичный перерыв в спорте. Отмечу, это первое соревнование спортсмена после продолжительного отдыха. На чемпионате в Уральске выполнил нормативы мастера спорта международного класса.

Ещё в школе он начал заниматься лёгкой атлетикой, семь лет назад перешёл в зимнее многоборье. Сейчас, наряду с участием в различных турнирах, успевает тренировать детей.

Виктор Трегуб, мастер спорта РК по зимнему президентскому многоборью:

— Я набрал группу детей. Потихонечку тренирую, развиваю, стараюсь. Очень нравится тренировать детей. Стремятся, есть у них цель. В основном дети все на нулевой базе, у них ничего нет, ни лыж, ни стрельбы. Всему пытаюсь научить, что знаю сам, объясняю.

Данила Викторенко на чемпионате взял серебро. И это, несмотря на то, что незадолго до соревнований во время областного отбора повредил седалищный нерв. Перерыв в тренировках был около 2 месяцев. По словам спортсмена, всё обошлось, он сумел показать хороший результат.

Данила Викторенко, мастер спорта РК по зимнему президентскому многоборью:

— 14 лет своей жизни отдал спорту. Начинал заниматься с лыжных гонок, потом перешёл в биатлон и сейчас, уже четыре года занимаюсь зимним президентским многоборьем. Этот вид спорта меня привлекает тем, что он разносторонний. Думаю, полезно любому человеку уметь и бегать, и стрелять.

Напомню, чемпионат по зимнему президентскому многоборью проходил в городе Уральске с 3 по 6 февраля. СК представляли шесть спортсменов. В копилку нашей сборной они принесли 5 медалей.

Виталий Пенкин, старший тренер области по президентскому многоборью:

— Зимнее многоборье включает в себя: пулевую стрельбу, силовую гимнастику, у мужчин подтягивания, у женщин отжимания и лыжные гонки. У мужчин 10 километров, у девушек 5 километров.

Айгерим Муканова