Участники «Клуба волонтеров» провели встречу в библиотеке

Сериал с любимой вкусняшкой, игры и переписка с друзьями на смартфоне. Так проходит вечер большинства молодых людей. Ребята, находящиеся в этом зале, выбрали другой способ проводить внеучебное время. За их плечами — десятки полезных мероприятий и акций.

Елена Скакунова, руководитель «Клуба волонтеров»:

— Клуб волонтеров — незарегистрированная организация, которая просто делает добрые дела. Мы работаем с неправительственными организациями, организациями по защите прав детей, это и школы, и колледжи, также они подключаются, и мы что-то совершаем, помогаем.

В «Клуб волонтеров» входят полсотни юных петропавловцев. На более активных и пассивных делить их в нем не принято. Ведь слово «волонтёр» подразумевает под собой добровольное совершение добрых дел. Не из -под палки, а, исключительно, по желанию.

Кундыз Малгаждарова, руководитель волонтёрского клуба «Искра» при Высшем колледже имени Магжана Жумабаева:

— Стараемся со студентами нашего колледжа идти, помогать в дом мамы, дом ребенка, также в детской деревне, проводим различные игры, акции.

Тогжан Ахметова, волонтёр гимназии «БЕСТ»:

— Сбор канцелярских товаров, спортивный инвентарь собираем, все для детей, у кого нет родителей или с заболеваниями. У меня с детства заложен стимул, я делаю это ради улыбок людей.

«Клуб волонтеров» открылся в 2007 году. За 13 лет его участники сделали много добрых дел. В 2020-м здесь планируют выйти на новый уровень и подключить к работе ребят не только из областного центра, но и районов.

Дарья Пышмынцева