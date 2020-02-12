Современную сельхозтехнику продемонстрировали фермерам СКО

Получать высокий урожай, улучшать условия труда и качество производимой продукции. Это то, к чему стремится каждый фермер. Однако осуществить поставленную цель порой бывает сложно: не позволяет устаревшая техника или оборудование.

Решение проблемы сельхозпроизводителям региона предлагает ТОО «We Agro Group», которая на рынке больше 5 лет. Компания — официальный дилер многих предприятий.

Ойрат Мухамеджанов, коммерческий директор ТОО «Группа компаний We Agro Group»

— На встречу мы пригласили руководителей как крупных, так и мелких хозяйств. Показываем им передовую сельхозтехнику, которую мы успешно реализуем в нашей стране. Она пользуется большим спросом. «We Agro Group» тесно сотрудничает с производителями из России, Польши, Беларуси, Италии, Нидерландов, Австрии и многих других стран.

Давний партнёр компании — австрийский производитель «Петтингер». Его современные посевные комплексы — эталон надёжности и эффективности в работе, которые проявили себя в деле. Они не только пользуются большим спросом, но уже смогли завоевать доверие многих наших фермеров. Их спецтехника колесит на полях в 6 районах области.

Александр Зерновой, руководитель отдела продаж компании «PÖTTINGER»

— Мы представляем технологию по посевным комплексам. Это дисковые сеялки точного высева. Они способны хорошо посеять лен, рапс, мелкосемянные культуры. Это рентабельные культуры, на которых можно заработать.

Посетили главную житницу страны и маркетологи итальянского завода «Маззотти». На мировом рынке предприятие больше 42 лет. Занимается сборкой самоходных опрыскивателей для семян и растений. Оборудование автоматизированное. Местным сельхозпроизводителям представили 11 видов такой техники.

Андрей Лукьянов, представитель по маркетингу завода «Mazzotti»

— Все самоходные опрыскиватели могут работать на автопилоте. Механизатор нужен только для того, чтобы развернуть машину и снова поставить ее на автопилот. Мы готовы предоставить ту машину, которая сможет в кратчайшие сроки обрабатывает культуры, вносить удобрения.

Цены доступны каждому фермеру, говорят специалисты. Приобрести современную технику можно в кредит через агрокредитную корпорацию или лизинг через «КазАгрофинанс».

Постоянным клиентом «We Agro Group» несколько лет назад стал Науан Дауренбеков из Кызылжарского района. Выращивает он преимущественно зерновые и масличные культуры.

Науан Дауренбеков, директор ТОО «Гончаровка», Кызылжарский район

— Косилку для сенокосов, грабли, рулонник брал у компании несколько лет назад. 2 года назад приобрел сеялку «Петтингер». Почувствовал прирост урожая на 5-7 центнеров. Техника способна сеять в 1 смену по 70-80 гектаров.

Кстати «We Agro Group» имеет партнёрские отношения с нидерландской компанией «Баренбруг». Предприятие выпускает семена и различные травосмеси, которые способствуют росту КРС и его удою. Теперь эта продукция станет доступной для североказахстанских фермеров.

Абай Альжанов