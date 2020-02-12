Сотрудники УИС помогли ветерану

Виктор и Надежда Клочковы проживают в частном секторе. Хозяин дома — узник концлагеря. Его супруга — труженица тыла. С болью в душе вспоминают военные годы. Вместе они уже 56 лет. Познакомились здесь, в Петропавловске.

Этот дом построили своими руками. Вспоминают, как заливали фундамент, штукатурили, белили. Сегодня следить за порядком пожилой паре сложно, здоровье не позволяет и годы. Обоим на 9-й десяток.

Поддержать их и помочь по хозяйству пришли работники уголовно-исполнительной системы. Мужчины принялись очищать двор от снега, а девушки — за генеральную уборку дома. Пенсионеры очень рады такому вниманию.

Надежда Клочкова, труженица тыла

— Везде всю пыль собрали, везде все помыли. Я так рада, девочки. Что не жить нам, только жить. Нам хорошо приходят, помогают, все делают.

Оказывать помощь пожилым людям, в том числе и одиноко проживающим, для работников ведомства стало доброй традицией. Выезжают ко всем, кому такая поддержка необходима.

Айнагуль Садикова, главный специалист отделения кадровой работы ДУИС по СКО

— Такие мероприятия у нас проводятся на постоянной основе, так же ветеранам ВОВ, труженикам тыла, детским домам. Цели — воспитание молодого поколения, чтобы они знали, ценили, как нам досталась свобода.

После часа работы двор и дом семейной четы было не узнать. С начала года в департаменте УИС помогли двум ветеранам труда, а также работникам и воспитанникам нескольких детских домов.

Анастасия Остертак