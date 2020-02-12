Кумар Аксакалов провел личный прием граждан

В этом году мы отметим 75-летие великой Победы, значимое событие для всего мира. Только на полях сражений и в госпиталях погибло больше 8 млн человек. Захоронены они в разных городах и странах.

К примеру, могила нашего земляка Абу Досмухамбетова находится в Украине. Вопрос о перезахоронении останков Героя Советского Союза сегодня подняли на приеме граждан.

Кумару Аксакалову рассказали, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, от имени акима области нужно написать письмо на имя министра иностранных дел РК, о том что СК готов принять и перезахоронить останки своего героя.

Кумар Аксакалов, аким СКО

— Я согласен, это нужное и хорошее дело, но надо, чтобы все это соответствовало действующему законодательству, потому что это очень тонкий вопрос, чтобы не затронуть морально-этические нормы, хотя я в принципе «за».

Много обращений касались предоставления жилья. С таким вопросом обратилась жительница областного центра Кульзия Акимова.

Кульзия Акимова, жительница г. Петропавловска:

— На 10-ти квадратных метрах я проживаю с сыном, дочерью и четырьмя внуками. Несмотря на то, что уже на пенсии, подрабатываю и коплю в Жилстройсбербанке, но мне сказали, что нужно встать в очередь на жилье в акимате, а я не подхожу ни под одну категорию, хочется для себя жилье, хотя бы однокомнатную квартиру.

Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Сегодня в очереди на жилье стоят многодетные семьи, сироты, инвалиды, госслужащие, к сожалению, вас включить в нее мы не можем, попробуйте решить этот вопрос с помощью детей, может они подходят под одну из категорий.

Вопросы поступали разные: от развития животноводства до создания новых детских кружков и секций. Все обращения взяты на контроль.

Алена Хан