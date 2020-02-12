«Кулагер» уверенно переиграл аутсайдера чемпионата

Почти двухнедельный перерыв положительно сказался на физической форме «скакунов». В начале домашнего поединка хозяева льда сразу обозначили свое преимущество. На 3 минуте форвард Федор Хорошев ловко ушел от защитников и мастерски хлестким броском переиграл астанинского вратаря.

Однако пару минут спустя, петропавловцы нарвались на молниеносную контратаку и позволили гостям отыграться. 1-1. До перерыва цифры на табло не изменились, несмотря на острые атаки с обеих сторон.

Болельщики:

— Играют нормально, но чуть расслабленно. По счету же видно.

— Пришла на игру впервые. Люблю хоккей. Думаю мы победим

— Сегодня победит «Кулагер». Мне нравится игра.

Доказывать превосходство целиком и полностью кулагеровцы начали во втором отрезке встречи. Наши обосновались у чужих ворот и обрушили голкипера опасными ударами. Один из них на 24 минуте попал в цель. Бросок нанес нападающий Дамир Рамазанов.

В середине периода бомбардир Евгений Попитич забил 3 шайбу для своей команды. Но под занавес второй 20-минутки в большинстве астанинцы сократили разрыв в счете.

Абай Альжанов, корреспондент

— Больше половины матча уже позади. «Скакуны» показывают слаженную, и в целом образцовую игру. Во втором периоде наши ребята прибавили оборотов и забросили еще 2 шайбы. Однако астанинцы смогли ответить 1 забитым голом. На табло 3-2. В финальном отрезке ждем от наших хоккеистов только победы.

В заключительном периоде на радость болельщиков команды устроили голевую феерию. За первую пятиминутку двойным взятием ворот отличились нападающие Кирилл Власов и Денис Стасюк.

На 54 минуте гости заколотили шайбу в ворота Андрея Янкова. Однако перевернуть ход встречи не сумели. В самой концовке Дамир Рамазанов установил итоговый, разгромный счет 6-3.

Евгений Попитич, нападающий ХК “Qulager”:

— В первый период тяжеловато входили. Тренер взбодрил нас. Потом вышли и показали свою игру. Мы поработали 2 недели хорошо, провели утяжелительные тренировки. Думаю, в плей-офф будем в оптимальной форме.

Положение в турнирной таблице для «Кулагера» остается по-прежнему неизменным. Подопечные Александра Троицкого находятся на 6 позиции. В их активе 88 очков. Второй матч с аутсайдером первенства «скакуны» проведут 12 февраля в 7 вечера.

Абай Альжанов