Глава региона об итогах и перспективах

Аграрный край с огромным потенциалом. В прошлом году мы собрали богатый урожай, открыли заводы по его переработке. Продукцию под маркой «Сделано в СК» стали узнавать на мировом рынке. Экспорт сельскохозяйственных товаров нашей области вырос на треть.

Теперь стоит задача нашу экономику трансформировать в аграрно-индустриальную. Поможет в этом открытие новых заводов и фабрик, расширение имеющихся предприятий. От ноутбуков до ламинированной фанеры и шпона, а ещё биоэтанол и даже электротехническую продукцию будут производить у нас.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Будем производить трансформаторы до 12 тыс. единиц в год. В этом месяце начнутся ремонтные работы здания бывшего завода МЛД площадью 17 тысяч кв. м. В области появится ветровой парк. Будет установлено 25 ветрогенераторов.

Малый и средний бизнес тоже не отстаёт. Они отчисляют больше половины налогов в «копилку» региона. Сейчас в области свыше 30 тысяч субъектов предпринимательства, в которых занято 107 тысяч человек. Всё благодаря хорошей господдержке.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Всего на поддержку МСБ в регионе было направлено 47,4 млрд. тг. Начиная от сельхозсубсидий, и заканчивая подведением инфраструктуры к объектам. Надо сказать, что в 2019 году объемы финансирования на кредиты и гранты увеличены в 3 раза и достигли 7,7 млрд. тенге. Было поддержано 3 345 субъектов бизнеса.

82% из которых открыли своё дело на селе. Эти предприятия обеспечили работой свыше 1000 семей. Да и в целом, сейчас большой акцент делают на развитие сёл. К опорным и перспективным проводят воду, ремонтируют дороги, школы.

Остро в деревнях стоит вопрос и с медициной. Чтобы решить проблему, в области ежегодно увеличивают финансирование. В 2019-ом в здравоохранение вложили свыше 42 млрд тенге. Это на 60% больше, чем три года назад.

Приобретают дорогостоящее оборудование, половину отправляют в сёла. И для населения обследование и лечение абсолютно бесплатные в рамках ОСМС. Изменения почувствовали и жители областного центра, и сельчане.

Виталий Авраменко, заведующий поликлиникой района им. Г.Мусрепова:

— У нас в районе им. Г.Мусрепова открылось отделение реабилитационной помощи на 15 коек. Прикреплённое население после тяжёлых операций, инсультов, инфарктов могут на месте получить помощь. Им не надо обращаться в республиканские центры.

От амбициозных планов — к насущным проблемам. В письмах их североказахстанцы озвучивали неохотно. Зато в соцсетях были очень активны. Вопросы поступали даже после завершения отчетной встречи. Некоторые из тех, кто комментарий оставил вовремя, ответ получили на месте.

ГРАФИКА

— Газификация региона интересует нас, когда придет? Район Вокзала, все топят уголь, стоит смог, дышать нечем.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Есть план газификации. В прошлом году газ пришёл уже в Нур-Султан. Вторая очередь Нур-Султан — Кокшетау. Третья очередь до нас. Но во время приезда Касым-Жомарта Токаева мы попросили ускорить процесс. Этот вопрос сейчас на рассмотрении Правительства.

Львиную долю отчётной встречи отвели для людей у микрофонов. Порядка 20 североказахстанцев воспользовались возможностью задать наболевший вопрос. Елена Семигулина здесь от лица всех жителей села Тепличного.

Оно находится недалеко от областного центра. Правда, дороги там, как в деревенской глуши. 2 км превратились в полосу препятствий для тех, кто каждый день едет на работу и учёбу.

Елена Семигулина, жительница с.Тепличного, Кызылжарский район

— Вся дорога убитая. Автобусы делали забастовку. Чтобы объехать эти ямы, им приходится выезжать на встречную полосу.

Дорога на балансе Кызылжарского района. Деньги, а именно 75 млн тенге, уже выделили. Сейчас ищут подрядчика, объявили конкурс.

А Бакытжамал Курумбаеву привело сюда недовольство общественным транспортом. Ездить на старых, ломающихся и грязных автобусах горожане устали.

Бакытжамал Курумбаева, жительница г.Петропавловска:

— Вы нам обещали новые автобусы, хорошие и тёплые. Мы замерзаем в маленьких автобусах.

Новые, современные и комфортные автобусы будут. На них выделили 750 млн тенге, говорит Кумар Аксакалов. Главное, чтобы предусмотрели пандусы и места для людей с особенными потребностями.

Эту проблему поднял директор общественного объединения «Мир без границ». Пожелания учтут в обязательном порядке, приобретут транспорт, удобный для маломобильных групп населения. Но и на этом проблемы особенных людей не заканчиваются, рассказывает Серикжан Исенов.

Серикжан Исенов, директор ОО «Мир без границ»:

— В 2019 году мы делали запрос на возможность финансирования для установки подъёмников в подъездах жилых домов для лиц с ограниченными возможностями. Потому что большое количество людей проживают в старых домах.

Из-за отсутствия таких подъёмников многие стали пленниками собственной квартиры. Выйти на улицу без посторонней помощи невозможно, даже тем, кто живёт на первом этаже. Стоит специальный подъёмник 380 тысяч тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы представляем, какие трудности испытывает человек, чтобы добраться до дома. Посчитайте. Эту сумму можем потянуть.

Всеми забытые. Так Елена Слесарева рассказывает про дома по улице Перминовых в микрорайоне «Жас Оркен». Нет освещения и хороших дорог.

Елена Слесарева, жительница г.Петропавловска:

— Отсыпали нам дорогу, чтобы дома не затопило. Но нарушили нам подъезд к домам. Скорая помощь отказывается к нам спускаться. Живя в городе, не можем выйти в туфлях. Только в резиновых сапогах.

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— В плане этого года есть участок. Прошлой осенью выезжали, но не было средств там подсыпку делать. По освещению рассмотрю возможность.

Также в планах есть расширение и укрепление объездной дороги. Тяжёлая техника может заодно зайти и на проблемную улицу, предложил глава региона. Но этот вопрос надо тщательно изучить.

Не менее щепетильно нужно продумать и план борьбы с паводком. Уже сейчас снега выпало больше, чем в 2017-ом, когда затопило сёла и окраины Петропавловска. Принимать меры нужно уже сейчас.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Призываю жителей города вывозить снег со своих территорий на проезжую часть. Мы заберём. Не будет хватать денег у города, мы добавим. Такую же работу необходимо провести и в районах.

Разбитые дороги был одним из самых популярных вопросов на этой отчётной встрече. Наряду с водоснабжением. Для этого многие приехали из районов. В планах на этот год отремонтировать более 700 км дорог.

Почти 8 млрд тенге, это вдвое больше, чем в прошлом году, выделят на обеспечение населения качественной питьевой водой. Она станет доступна жителям 59 сёл.

Айгерим Мукашева