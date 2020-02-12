Два часа, десять тысяч тенге и вы — в Алматы

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— У каждого есть свой вкус детства. Для меня это мамина выпечка, клубничная жвачка, шоколадное мороженое в хрустящем стаканчике и алматинский апорт. В моих руках другой сорт яблок, лишь слегла напоминающий по внешнему виду и вкусу символ южной столицы, который появляется на прилавках казахстанских магазинов каждую осень. В Алматы апорт расцветает в середине апреля, на площади всего 7 га. Деревья покрываются нежно розовым ароматным покрывалом из тысячи цветов. Выглядит это очень красиво, если верить фотографиям, а также отзывам местных жителей и туристов.

Если рай на земле есть, то какая-то его часть точно в Алматы. Природа там отличается своей уникальной красотой. Горы, уходящие в небо, кристально чистые голубо — зеленоватые озера, казахстанский Гранд-Каньон, который манит тысячи туристов своей загадочностью.

В самом городе тоже есть, на что посмотреть, как в старой, так и новой его частях. Но ведь до всей этой красоты еще нужно добраться и желательно, как можно дешевле и быстрее.

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-Билет на обычный поезд до Алматы из Петропавловска, в среднем, стоит Т6000. Больше 19 часов в дороге.

-Билет на скоростной электропоезд обойдется североказахстанцу в Т8000 или Т9000. Ровно 19 часов в пути.

-Стоимость билета на самолёт из областного центра до южной столицы сегодня начинается от Т9 990. Время полета 2 ч. и 10 минут.

Раньше, чтобы отправиться в Алматы прямиком из международного аэропорта Петропавловска, североказахстанцы отдавали около 25 тысяч тенге. В североказахстанской воздушной гавани около года вели переговоры со столичными партнерами, чтобы жители региона имели возможность быстро, комфортно, и, самое главное, бюджетно летать в один из главных городов Казахстана.

Марат Хасенов, директор АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:

— Цена будет начинаться от 9990 тенге и доходить до 30 тысяч тенге. В 9 тысяч входит: вам предоставляется место в самолете, то, которое выдаст система, 5 кг ручной клади бесплатно можете провести. Если у вас будет багаж, за него нужно будет доплатить отдельно, если вы хотите выбрать место в салоне воздушного судна, вам также нужно будет доплатить. Покупать можно онлайн, можно в кассах, можно в аэропорту.

Чем раньше вы купите билет, тем дешевле он будет стоить. Их продажа стартовала 10 февраля. Рейсы начнутся с 13 марта, 4 раза в неделю, в нечетные дни, в 9 часов утра. Пару часов в комфортном аэробусе 320 на 180 посадочных мест, и вы в Алматы.

Североказахстанцы:

— Это прекрасно, особенно сейчас, весной и летом. Спасибо, что открыли новый путь.

— Очень хорошо, что создаются такие условия.

— Когда-нибудь с дочей слетаем в Алматы, посмотрим город и горы.

— У меня зять летает в Алматы, хорошее предложение.

Марат Хасенов, директор АО «Международный аэропорт г.Петропавловска»:

— Данная работа не будет останавливаться с авиакомпанией flyarstan. Это дочерняя компания aitastana, главное, чтобы была загрузка у нас. Если будет спрос, мы планируем на ежедневной основе поставить этот рейс. И самое важное, цены в районе 10 тысяч будет половина воздушного судна, если у нас в салоне 180 кресел, половина должна быть по этой цене.

Сейчас международный аэропорт Петропавловска ведет переговоры со столичной авиакомпанией, чтобы во второй половине 2020-го открыть новые направления. Возможно, уже в середине лета североказахстанцы смогут летать в Нур-Султан, Караганду и Актобе.

Дарья Пышмынцева