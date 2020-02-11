В Петропавловске прошла областная выставка прикладного искусства

Выставка состоит из 6 разделов: поделки из ткани, креативные изделия для быта, необычные дизайн-проекты. Больше всего юные мастера представили работ из природного материала.

Это домик Бабы Яги. На его изготовление у пятиклассницы Кристины Ляшенко ушло несколько недель. В процессе создания сказочной избы девочка учла все детали и элементы. В этом ей помогала мама.

Кристина Ляшенко, учащаяся средней школы №1:

— Сначала делается макет из картона. А затем уже мы с мамой придумываем из чего и как будет составляться наш дом. Декорируем и делаем для него обложку.

Можно увидеть здесь и поделки народного творчества. С первого класса Владислав Черепанов занимается рукоделием. О валянии из шерсти юноша может рассказывать часами. Делает перчатки, игрушки, картины и даже детские валенки. Признаётся, работа не из простых: трудоёмкая и занимает немало времени.

Владислав Черепанов , учащийся школы-интерната для детей с ограниченными возможностями №1:

— Сначала идет эскиз, на эскиз выкладывается шерсть. Потом это сваливается мыльным раствором. В мыльном растворе горячая вода и мыло. Это все разваливается и переворачивается, и накладывается еще шерсть.Но она накладывается в последовательности: вдоль — поперек и в косую линию.

Выставка декоративно-прикладного творчества проходит ежегодно. И каждый раз — в новом формате. Её организаторы отмечают, фантазии и творческому воображению ребят можно позавидовать.

Ирина Колодаева, заместитель директора областного центра творчества детей и юношества:

— Задачи которой являются развитие личности учащихся, воспитание художественного и эстетического вкуса. Воспитание интереса к декоративно-прикладному творчеству. Знакомство с новыми технологиями и возрождением старых забытых народных промыслов.

Всего на выставке было представлено более 200 работ. Авторы лучших получат путёвки в республиканский оздоровительный лагерь «Балдаурен». Призеров наградят грамотами и кубками.

Анастасия Остертак