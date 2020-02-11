Свой 95-летний юбилей отметила Лидия Орлова

Гостей Лидия Николаевна встречает в приподнятом настроении. Поздравляют с самого утра, рассказывает именинница. Приходят, звонят друзья, родные, бывшие коллеги. Тёплые слова в свой адрес она получила и от имени главы региона.

С активистами областной АНК Лидия Николаевна проработала не один десяток лет. Для кого-то из них была наставником. За многолетний и добросовестный труд её благодарят и дарят цветы.

Лидия Николаевна — труженица тыла. Все тяготы военного лихолетья пришлось испытать, будучи юной девчонкой. Война началась, когда ей едва исполнилось 16. Отца призвали на фронт, а мама много работала. Тогда из Ростовской области пришлось эвакуироваться в Казахскую ССР.

Лидия Орлова, труженик тыла:

— С первых дней эвакуации в течение 3 месяцев и 14 дней я гнала овец, через сальские степи, калмыцкие к Волге. 3 суток были в очереди на переправу, на пару.

Так и попала в Казахстан. Позже из Актюбинской области переехала в Петропавловск. Казахский народ встретил тепло, помог преодолеть все трудности, — рассказывает Лидия Николаевна. Она работала агрономом, секретарём райкома партии, заместителем председателя Облисполкома.

Её трудовой стаж насчитывает 33 года. Её труд оценен орденом «Знак Почета», медалями и грамотами Верховного Совета КазССР. Несмотря на свой преклонный возраст, Лидия Николаевна и сейчас старается вести активный образ жизни, быть в курсе событий.

Лидия Орлова, труженик тыла:

— А сейчас дома живу, вот у младшей дочери. Очень дружно, хорошо. Читаю много и смотрю телевизор, разгадываю кроссворды очень люблю.

Лидия Николаевна воспитала двух дочерей. У неё трое внуков и столько же правнуков. Подрастающему поколению она желает любить свою работу и трудиться на пользу Родины, ценить и беречь мир.

Айгерим Мукашева