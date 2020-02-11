Швейная фабрика «Прогресс» получила индустриальный сертификат

Сергей Рощин, начальник швейного цеха:

— Машина обрезает куски и считает тут же нумерации, высоту настила 50, 60 либо 70 единиц.

Это один из первых и самых важных этапов в пошиве изделия — раскройка. От того, насколько правильно ее сделают, зависит качество продукции. Сразу после настила вот такой ножевой машиной делается обрезка кроя. Оборудование хоть и не новое, но работает как часы.

Затем все детали раскладывают по каретам. Каждая рассчитана на 5 изделий. Подписывается фасон, размер. Далее, делают обмеловку, отмечают, где будут находиться карманы, кнопки, выточки. Ну и собственно сам пошив.

Рабочий день швеи начинают с проверки своих машинок. Уже потом приступают за работу. Нужно выполнить заданную мастером норму. Кайни Садуова сейчас заканчивает пошив камуфляжной куртки. Кстати, насколько быстро удастся закончить работу, во многом зависит и от качества ткани.

Кайни Садуова, швея швейной фабрики «Прогресс»:

— В среднем на одну куртку уходит 3,5 метра, при ширине 150 метров, это обязательно.

Вот камуфляжная ткань очень хорошая, крепкая, качественная, краски нет.

Алёна Хан, корреспондент:

— В день каждая швея изготавливает 2,5 — 3 вот таких изделия, уже летом эту форму будут носить курсанты Национальной Гвардии Республики Казахстан.

5 дней нужно, чтобы пошить 900 костюмов. Уже в понедельник их отправят в столицу. Кроме того, на фабрике шьют куртки, спецодежду, постельное белье, школьную форму. Принимают и индивидуальные заказы.

Работают здесь больше ста человек. Кстати, недавно фабрика получила индустриальный сертификат и теперь может участвовать в государственных закупках.

Константин Гокин, директор швейной фабрики «Прогресс»:

— Данное положение позволило убрать ничем не обеспеченные предприятия и снизить фокус конкуренции, если говорить по нашей фабрике, то в среднем с 40-45 компаний до уровня в 20-25 компаний.

Госзакупки будут проходить без посредников. Среди преимуществ также — возмещение затрат на продвижение товара или какой-либо услуги на внешнем рынке. В региональной палате предпринимателей индустриальный сертификат считают одним из главных инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей.

Дархан Калиев, директор палаты предпринимателей СКО:

— Мы выдали на сегодня 17 таких индустриальных сертификатов в области. 5 из них в сфере машиностроения, 7 в легкой промышленности, 3 в мебельной и 3 в IT услугах.

Пока швеи стараются все успеть в срок, фабрика получила новый заказ. Скоро начнут отшивать спецодежду для работников Назарбаев университета.

Алена Хан