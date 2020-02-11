С 1 января 2020 ОСМС начала работать, но не без проблем

Проходить дорогостоящие обследование и лечение абсолютно бесплатно. Многие казахстанцы уже ощутили преимущества новой системы медстрахования. Такой аванс от государства мы получили до 1 апреля.

После тем, кто не имеет статус застрахованного, за услуги больниц и поликлиник придётся заплатить. Выгоднее производить ежемесячные отчисления. Но, важно делать это не менее трёх месяцев подряд.

И здесь возникли проблемы у наёмных работников. Это из-за нестабильных выплат. Получилось, что за год в казахстанскую копилку здоровья отчисления произвели 5 млн наёмных работников.

Только вот выплаты за последние три месяца не все они делали. Так появилась категория «выпадающих». Сейчас по стране около 680 тысяч, работающих по найму, рискуют не войти в ОСМС.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— По СКО у нас сделали отчисления 166 тысяч, которые платят 12 месяцев. Среди них 22 300 риск выпадения из системы ОСМС. За последние 3 месяца уплата не была перечислена работодателем.

Скорее всего, эти 20 тысяч «выпавших» североказахстанцев даже не подозревают, что они в группе риска. Выяснится это, когда 1 апреля они обратятся за ещё вчера бесплатной медпомощью и получат «от ворот поворот».

И винить здесь медиков или пациентов нельзя. Ответственность на плечах работодателя. Часто такая проблема возникает у аграриев, которые зимой отпускают работников в отпуск без содержания. Из-за этого и непостоянные выплаты.

Один из путей решения: вместо неоплачиваемого отпуска человека уволить, предложили депутаты. В это время экс-работник сам будет производить свои отчисления. Сработает ли схема на практике — вопрос со звёздочкой.

Пока фонд медстрахования все силы направил на разъяснительную работу и призванию работодателей к совести. К сожалению, признаётся Лариса Гордеева, есть руководители, которые на контакт идут неохотно, не спешат они и пополнять фонд отчислениями.

Руслан Рахимберды, заместитель руководителя департамента государственных доходов СКО:

— Задолженность на 31 января составила 35 млн тенге. Основная доля задолженности приходится на предприятия, работающие с инвесторами. Это 68%. Общая сумма почти 24 млн тенге.

В списке злостных неплательщиков и ПЗТМ. С начала года задолжали свыше 4,5 млн тенге. Пообещали вопрос уладить до конца февраля. Но партийцев интересует, несёт ли руководство таких предприятий ответственность за халатное отношение.

Ответ: «да». Сначала им отправляют уведомление. После арестовывают счёта и принудительно взыскивают задолженности. Но всё это длительный процесс.

Айгерим Мукашева