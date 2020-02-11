От личных просьб до вопросов, волнующих всю страну

До начала приёма граждан осталось меньше получаса. Североказахстанцы сначала регистрировались и только после этого проходили в основной зал. Там они могли задать интересующие их вопросы. Здесь не только горожане. Есть среди присутствующих и те, кто ради возможности решить свою проблему преодолел сотни километров.

Североказахстанцы:

— Я специально приехала их Есильского района, село Енбек. У нас много проблем. Два, три года медиков нет, теперь дорогу очищают, пять шесть лет не можем добиться. В деревне нет света в темноте живем.

— Кызылжарский, село Архангельское. У нас земля в субаренде у крестьянина, он нам в течение всего времени не помогает, условий не создает.

— Я 10 лет стою в очереди на жилье, она не двигается. Я инвалид второй группы, перенесла инсульт. На прием я прихожу четвертый раз.

Пенсионеры, инвалиды, люди средних лет, многодетные. Жилищный вопрос остро стоит не только для Рахимы Казбековой, но и для многих североказахстанцев. По словам женщины, её дом обветшал и непригоден для жизни, в его ремонт вкладываться бесполезно, купить новую жилплощадь не по карману.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы в эти два три года сносим двухэтажки, которые оказались аварийными и предоставляем этим людям в благоустроенной жилье. Завтра нас спросят в финансовой полиции, на что мы выделили деньги. Вы должны найти спонсоров, которые вам купят дом или квартиру. Законных механизмов нет.

Продвигать людей в очереди на жильё по желанию глава региона не может. Эту мысль Кумар Аксакалов пытался донести до каждого, кто просил помочь в приобретении долгожданных квадратных метров. Айнаш Байжигитова обратилась за содействием акима области, чтобы их не потерять и приватизировать частный дом.

Чтобы привести заброшку в порядок и спокойно жить в ней, североказахстанка вложила немало средств и сил. А сегодня всё, что нажила непосильным трудом, Айнаш может потерять.

Айнаш Байжигитова, жительница г.Сергеевки, район Шал акына:

— Мне сказали, если сможешь отремонтировать живи, мы тебя трогать не будем, через 7 лет подашь в суд, дом ничей, он не нужен был никому. Подаю на суд в конце 2019-го, работы нет я здесь устроилась санитаркой и суд мне отказал.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если суд расписал все процедуры, надо вам просто вернуться на работу в Сергеевку, мы вам поможем, приватизируйте, будет ваше жилье.

////////////////////////

Каждая просьба должна быть услышана. Такова концепция работы представителей исполнительной власти. В зале также руководители управлений и департаментов. Все они открыты и готовы к диалогу.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— С начала приема сегодня поступило два обращения. Они касались обучения студентки в СКГУ. Вопрос поступил с Кызылжарского района от учителя касаемо неполной ставки учителя.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Вопрос был по лекарствам для гепатитников. Сразу же выяснилось, что он имеется, пациент подойдет в поликлинику и получит препарат. У нас есть разные механизмы общения с населением, кроме этой площадки в день приема граждан. Есть социальные сети, соответствующие странички управления здравоохранения.

Обратился к акиму области житель г.Петропавловска Мукаш Кабдиров. Пришел, чтобы поговорить о проблемах пенсионеров, особенно тех, кто доживает свой век в одиночестве.

Мукаш Кабдиров, житель г.Петропавловска:

— Их, оказывается, у нас 4,5 тысячи по нашей области. То, что государство один раз в год дает на 1 октября продуктовый набор или один раз в году придут к пенсионеру и отчистят снег это не решает проблемы наших стариков. Сейчас я не знаю в каком положении на 1 октября всегда собирали однодневный заработок.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я проверю в отношение однодневного заработка. Те вопросы, которые вы указали мы выслушали понятно, там есть определенные предложения, которые нужно отработать.

Звучали на приеме и вопросы, решение которых найти будет крайне сложно. Небольшая группа владельцев иностранных авто первый раз встретилась с главой региона, чтобы вместе решить, что им делать со своими проблемными машинами.

Павел Широченко, житель г. Петропавловска:

— По тем нормам, которые сейчас работают с марта 2020 нам нельзя будет на них передвигаться по РК. Та схема, которую предложил президент и которая продвигается МВД не работоспособна, большинство автомобилей по техническому не пройдут регистрацию, а те единицы за них нужно платить просто бешеные деньги, которые порой превосходят стоимость самого автомобиля.

Речь идет о миллионах тенге, таких денег для сохранения машин, ввезенных в Казахстан из соседних стран,у большинства их владельцев нет.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Я знаю, что у вам приходится доплачивать от 1,3 до 1,5 млн тенге за желтые номера только. Государство предпримет все, что решить эту проблему. Мы думаем, мы знаем об этом, местные власти тоже будут думать.

Думают и помогают. Всего на приеме граждан в этот раз прозвучало порядка 190 вопросов. На каждый шестой из них Кумар Аксакалов ответил лично.

Дарья Пышмынцева