«Обчистили» на 1,5 млн тенге

Звонки жителей Петропавловска о том, что их квартиры обворовали, полицейским поступали два дня подряд 4 и 5 февраля. Выехав на место, стражи порядка быстро раскрыли преступную схему: неизвестные с помощью подбора ключей без труда проникали в дома. Забирали только деньги.

У одного пропало более 1 млн тенге, вторая недосчиталась 500 тысяч. Полицейским удалось выйти на след «домушников», когда те пытались выехать из города. Как выяснилось позже ,все подозреваемые ранее были судимы и уже имели опыт в криминальных делах.

Мадияр Харипов – старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— Сотрудниками Управления криминальной полиции были установлены и задержаны при выезде из города Петропавловска жители Акмолинской области и ВКО. При досмотре у них были изъяты похищенные денежные средства, а также специальные средства для открытия дверей: отмычки.

Сейчас в отношении задержанных проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют их причастность к аналогичным преступлениям, в том числе и в других регионах страны . Если вину подозреваемых докажут, им придется понести уголовное наказание.

Задержанный:

— Стучался в двери – где никто не открывал-открывал, проверял… Замки просты были, там отмычками открыли.

В обоих случаях двери закрывались на один замок. Чтобы обезопасить свое имущество, полицейские рекомендуют устанавливать двойные.

Анжелика Сычева