ЧСники провели рейд на городском пляже

Любители зимней ловли на Есиль выходят почти каждый день. В этом году им повезло — сильные морозы обошли СК стороной. Хотя, для рыбака любая погода нипочем. Для Сергея Ращепкина выход на лед- это не больше, чем развлечение и азарт. Однако, улов, считает, у хорошего удильщика должен быть приличным.

Сергей Ращепкин:

— Зимняя рыбалка мне нравится больше, чем летняя. Комаров меньше. По первому льду лучше на «спешонках» ходить. Нужно проверять каждый шаг. Где-то течение может быть сильнее, в другом месте — лед тоньше, ближе к берегу, например, толще.

Такие рейды спасатели проводят регулярно. Они выдают памятки, беседуют с рыбаками. Хотя последние об этих правилах слышали уже не раз, но все равно продолжают сверлить лунки в опасный период.

Сергей Черкасов, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС СКО:

— В этом году не было случаев спасения рыбаков. Обычно они начинаются весной: март, апрель. Это единичные случай, потому что люди более-менее осознанно ведут себя и в такое время не выходят на лед.

Толщина льда на водоеме- более 20 сантиметров. Однако, в некоторых местах, из-за теплой погоды образовались трещины, которые представляют опасность для рыбаков.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Зима в этом году выдалась теплая, и лед на реке Есиль крайне непрочен. В этом мы убедились сами. Вода выступает из-подо льда. Один неверный шаг может стоить жизни.

Спасатели также напоминают, выходя на лед не злоупотреблять горячительным.

Абай Альжанов