Золото и бронза — у палуанов СКО

Не перестают побеждать. Североказахстанские палуаны завоевали бронзовую медаль и золото в первенстве страны по греко-римской борьбе.

Чемпионат проходил в Восточном Казахстане в городе Семей. Состязались спортсмены до 23 лет. На высшую ступень пьедестала в весовой категории 87 килограммов удалось подняться нашему земляку Бауыржану Мусину.

Немного до победы не хватило Исмаилу Исмаилову. Он занял 3 место в весе 67 килограммов. Лучшие борцы первенства примут участие в сборах и после отправятся защищать честь страны на чемпионате Азии.

Абай Альжанов