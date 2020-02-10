Золото и бронза — у палуанов СКО

Спорт

20:10 10 Февраля 2020

Не перестают побеждать. Североказахстанские палуаны завоевали бронзовую медаль и золото в первенстве страны по греко-римской борьбе.

Чемпионат проходил в Восточном Казахстане в городе Семей. Состязались спортсмены до 23 лет. На высшую ступень пьедестала в весовой категории 87 килограммов удалось подняться нашему земляку Бауыржану Мусину.

Немного до победы не хватило Исмаилу Исмаилову. Он занял 3 место в весе 67 килограммов. Лучшие борцы первенства примут участие в сборах и после отправятся защищать честь страны на чемпионате Азии.

 

 

Абай Альжанов

Читайте также

ХК «Кулагер» уступил павлодарскому «Иртышу»
Местный «Qyzyljar СК» готовится к выступлению в Премьер-Лиге
ХК «Кулагер» обыграл ташкентский «Хумо»
В Петропавловске прошел международный турнир по акробатике
5-летняя шахматистка из Петропавловска А.Ескендир — серебряный и бронзовый призер
В СКО проходит зимняя спартакиада «Север-2020»
На первенстве РК по «қазақ куресы» северокахахстанцы взяли серебро
15 января состоится жеребьевка на чемпионат Казахстана по футболу
ХК «Кулагер» играл на выезде с атырауским «Бейбарысом»
Р.Креч завоевал бронзу в «Турнире 4 континентов» по конькобежному спорту
ХК «Кулагер» сыграл на выезде с командой «Иртыш»
Петропавловский «Кулагер» во второй раз переиграл ХК из Кокшетау