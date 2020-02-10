В Петропавловске отменили движение маршрута №11

Маршруту 11″М» — более 10 лет. Охватывал он несколько районов города, начиная свой путь с вокзала. Конечная остановка — возле Военного института. В областном автотранспортном союзе говорят, отмена маршрута — мера вынужденная.

Проблема малой загруженности здесь стояла давно. За последние месяцы поток пассажиров и вовсе уменьшился, соответственно и прибыль тоже. По этой причине на улицы города выезжало только две единицы транспорта.

Галина Семёнова, председатель ассоциации «СКО Автротранспортный союз»:

— Арендодатели отказались работать на данном маршруте в связи с низкой рентабельностью и отсутствием возможности для обслуживания этих транспортных средств. Сейчас стоит вопрос городских маршрутов. Я думаю, что при изучении маршрутной сети и востребованности маршрутов для жителей нашего города, мы постараемся разработать маршрутную сеть как можно удобнее для жителей города.

Для некоторых жителей города закрытие маршрута стало настоящей проблемой. Теперь, чтобы добраться, к примеру, до места работы или школы, им приходится ездить с пересадками.

Петропавловцы:

— Пользовалась очень часто 11 маршрутом. Потом он стал реже ездить, и я перестала им пользоваться. Потому что ждали его по 30-40 минут, это очень долго, мне пришлось пользоваться другим маршрутом.

— 11 автобус вообще плохо ездил. В декабре месяце мне надо было ездить в детскую областную больницу на работу. Ждёшь час-полтора.

Оставшиеся 2 автобуса перевели на баланс 19 маршрута. Всего на улицах города ежедневно курсируют более 250 единиц общественного транспорта.

Айгерим Муканова