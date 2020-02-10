В Петропавловске открылась первая кулинарная школа для детей

Умение готовить — навык полезный. И чем раньше ему обучиться, тем лучше. Правда, не у всех родителей есть возможность и время заниматься со своим чадом. Чуть больше года назад администратор ресторана «Сlassiс» Ильина Попова всерьёз задумалась об этом.

И по примеру коллег из ближнего зарубежья решила создать в нашем городе первую кулинарную школу для детей «Kids Сlassiс Schoolfood»

Ильина Попова, администратор ресторана «Сlassiс «:

— Как любой урок будет построен на теоретической, практической, отработке. Продукты питания, которые необходимы для приготовления блюд, будут предоставлять рестораном, также расходные материалы. Группы мы будем формировать по возрастным категориям от 5 до 8 лет — одна группа, 8-16 — другая группа.

А это Олег Кириллов, шеф-повар ресторана «Сlassiс». В ближайшие три месяца он будет наставником ребят. Для того, чтобы дети смогли лучше освоиться на первых занятиях в кулинарной лаборатории, Кирилл приготовил простое и увлекательное задание: сделать бургер и молочный коктейль.

На последующих уроках задачи для учеников усложнятся: они будут обучаться азам повседневной и праздничной сервировки стола, изучать особенности национальной кухни, комбинировать ингредиенты и готовить кофе.

Олег Кириллов, шеф-повар ресторана «Classic «:

— Далее, естественно, будет посложнее. Это вареники, нагетсы, то, что любят дети. Также супы, салаты.

Опыт обучения детей азам кулинарного мастерства у Олега есть. Поэтому трудностей повар не боится.

Олег Кириллов, шеф-повар ресторана «Classic»:

— 5 лет самый такой возраст, когда им все интересно, им можно все показывать, они все схватывают, например, вот сын — не скажу, что любит готовить, но иногда что-то в интернете подглядит и просит: давай это и это приготовим. Им это интересно.

На первые занятия в кулинарную школу записались уже 13 детей. Большая часть из них девочки от 5 до 10 лет. Есть и постарше. Адель Бейсенбиной 13. Говорит, помогает маме по дому, и такие курсы будут ей полезны.

Адель Бейсенбина,

— Конечно же, я умею готовить простейшие блюда:яичницу, жарить картошку и тд. Я думаю, в школе я получу больше знаний и здесь научат нас выбирать правильные ингредиенты, способы их приготовления.

Есть здесь и мальчики. Один из них — 11-летний Леонид Мокрушин. На занятие пришёл с сестрой. Готовить ребятам нравится.

Леонид Мокрушин:

— Несмотря на то,что я мальчик, мне очень интересно здесь чему-то научиться. Я думаю, уроки мне пойдут на пользу. И я смогу что-то когда-то приготовить. Я тоже хочу быть в чем-то полезен своей маме.

Стоит отметить, что первое занятие в кулинарной школе бесплатное. Каждое следующее будет стоить 2500 тысячи тенге. Обучение длится 3 месяца. В завершение все дети получат сертификаты.

Анжелика Сычева