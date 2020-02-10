Штаб волонтеров-юристов работает в департаменте юстиции

Департамент юстиции уже принял в штаб волонтёров более 150 человек. Активистов может быть больше, говорят в ведомстве. Цель проекта — оказание бесплатной консультативной юридической помощи населению.

Максат Сатыбалдин, руководитель департамента юстиции СКО:

— У нас уже будут практикующие юристы, действующие адвокаты, нотариусы, которые могут дать квалифицированную помощь, но в том числе у нас будут студенты — юристы, которые на этой базе будут практику получать. Разработан годовой график, также разработан график ежемесячный, который включает ежемесячно порядка 3-4 мероприятий. Таких, как бесплатные консультации в торговых центрах, учреждениях здравоохранения, домах престарелых.

Десятиклассник Евгений Соловьёв уже несколько лет руководит волонтёрским поисковым отрядом. Совершать благие дела и помогать людям ему нравится. Поэтому, узнав о том, что департамент формирует штаб волонтёров-юристов, решил помочь. Специального образования у него нет. А вот опыт работы в области права — есть.

Евгений Соловьёв, член клуба волонтёров СКО:

— Да, я являюсь правозащитником в области прав человека. В Москве я проходил курсы, вернулся сюда и тут как раз-таки занимаюсь узкой темой — права человека. Мы работаем в совершенно разных учреждениях, есть люди, которые работают в исправительных учреждениях, мы занимаемся доступностью для инвалидов каких-нибудь государственных услуг. Мы пытаемся сделать безбарьерную среду для всех людей.

Данияр Мухамедов — студент 2 курса Северо-Казахстанского государственного университета. Сегодня он тоже в числе тех, кто официально вступает в ряды волонтёров.

Данияр Мухамедов, студент СКУ им. М.Козыбаева:

— Узнав о том, что Департамент Юстиции осуществляет набор волонтёров для правовой помощи населению, решил вступить в ряды. Считаю, что волонтёры помогут населению в правовых вопросах. А также для нас это будет хорошим опытом, как для будущих юристов.

Оказывать бесплатную юридическую консультацию департамент юстиции и волонтёры будут в течение всего года.

Анжелика Сычева