Поддерживать фермеров, которые развивают село

Белок, витамины и микроэлементы. Комбикорм играет большую роль в росте и развитии животных. В мае прошлого года в нашей области появилось предприятие по выпуску такой подкормки.

Александр Капустянский, главный инженер ТОО «Kazmeal», район им. Г.Мусрепова:

— Основная составляющая — пшеница 4,5 класс, жмых рапсовый. Китайская сторона просит сейчас добавить ещё отруби.

Завод нового поколения. Такого мощного комбикормового завода, как «Kazmeal», в нашей стране нет. Общий объем инвестиций превысил 4 млрд тенге. Современное оборудование привезли из Поднебесной.

Курс на Китай! Именно туда на днях отправят первую партию под лейблом «Сделано в СК».

Дина Утебаева, генеральный директор ТОО «Kazmeal», район им. Г.Мусрепова:

— Первая партия будет 1 тысяча тонн, чтобы мы хорошо прошли границу. А вообще планируем 360 тысяч тонн в год. 1 тысячу в сутки мы будем производить.

Ориентир на производство и экспорт! О выгоде переработки и продажи за границу глава региона Кумар Аксакалов неустанно говорит аграриям. Как и о развитии животноводства. Семья Касьяненко вовремя это поняла.

ТОО «Намыс» хоть и специализируется на растениеводстве, весьма успешно разводит племенной скот. Около 5 лет назад начали с 200 голов герефордской породы. Сейчас в хозяйстве почти 900 коров мясного направления.

Со сбытом проблем нет. Но ещё большие перспективы ожидают животноводов с открытием мясокомбината американской компании «Tyson Foods». Планируют, что ежедневно на убой пойдут порядка 2 тысяч голов.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы могли производить, но мы не могли продать. Это вопрос реализации мяса. Бычков доводят до 200 кг в личных подводных хозяйствах. Потому передают на откорм площадки. А там покупает сам мясокомбинат «Tyson».

Планируют расширение. Но для этого нужна кормовая база, аграрий просит помочь с подведением воды. Нуждается в живительной влаге и сама Ставрополка. Глава региона Кумар Аксакаов пообещал помочь селу.

Да и в целом такие деревни местные власти будут всячески поддерживать. А всё потому, что здесь закреплено сильное предприятие, на котором думают о людях.

Александр Касьяненко, директор ТОО «Намыс», район им. Г.Мусрепова:

— В 1998 году ТОО «Намыс» основал мой отец Касьяненко Виталий Григорьевич. Основными его принципами была поддержка населения. Люди, работающие и живущие в селе, должны жить достойно. Все блага, которые на этой земле достаются, люди должны их чувствовать.

Виталий Григорьевич многое сделал для села, построил церковь и дом культуры. Семейную традицию сейчас продолжает Александр. 30-летний, молодой, амбициозный. Живёт в родном селе, знает его жителей и их проблемы, помогает развивать Ставрополку.

В ремонт фельдшерско-акушерского пункта вложил порядка 3,5 млн. В планах второй этаж здания переоборудовать под тренажёрный зал. Помогает Александр и дому культуры.

Кружки и секции там посещают свыше 70 детей. В их распоряжении богатая костюмерная, собственный швейный цех и просторная сцена. Также есть библиотека и музей села.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Директор предприятия должен отвечать за экономику, но экономика сегодня неразрывно связана с жизнью людей. Поэтому я благодарен Александру за то, что он с радостью говорит о том, что детей появляется больше. Как школу отремонтировать думает, детский сад отремонтировать планирует. Мы будем максимально помогать.

Настоящий пример для подражания! Прогуливаясь по Ставрополке, кажется, что попал в маленький уютный мир, где люди поддерживают друг друга, а главное есть тот, кто помогает сельчанам.

Здесь и общественную баню открыли. Такая современная не в каждом райцентре найдётся. Единственное, школу бы реконструировать, говорит Александр Касьяненко. К слову, ученики здесь бесплатно получают горячее питание, а особо отличившиеся классы — путёвки в областной центр.

Взамен отвечают достижениями. Все выпускники прошлого года поступили на грант. Глава региона Кумар Аксакалов отметил, с капитальным ремонтом школы сельчанам непременно помогут.

Айгерим Мукашева