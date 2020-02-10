Переходил «зебру» и едва не лишился жизни

Инцидент произошел 10 февраля ближе к полудню на пешеходном переходе возле 6 школы по улице Интернациональной. Пострадавшего с различными травмами доставили в областную больницу. Его жизни, к счастью, ничего не угрожает. Сейчас стражи порядка выясняют детали происшествия.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО

— На пешеходном переходе водитель «Тайота чайзер» совершил наезд на пешехода. По данному факту собирается материал. За январь текущего года зарегистрировано 2 факта с участием пешеходов. 1 человек погиб и 1 получил травмы. Невнимательность пешеходов приводят к таким последствиям. Они, порой, переходят проезжую часть и не смотрят по сторонам, не убеждаются в том, что их водители пропускают.

Абай Альжанов