Оставил комментарий в соцсети и попал на скамью подсудимых

Новости МТРК

21:17 10 Февраля 2020

Журналиста из Кызылжарского района подозревают в том, что под публикацией в одной из популярных соцсетей он оставил сообщение, которое задело чувства руководителя городского отдела образования.

По крайней мере, так считает сама истец, которая упорно добивается «правосудия». В Кызылжарском районном суде состоялось предварительное слушание. Женщина попросила журналистов не снимать ее на видеокамеру.

Она полагает, ответчик «якобы» опорочил ее честь и достоинство. Сторона защиты же стоит на своем и заявляет, что комментарий не адресован в адрес госслужащей. Пока это первая предварительная встреча. Следующая состоится 18 февраля.

Анна Лесных, адвокат

— Истец требует признать слова в комментарии не соответствующими действительности. Материальный ущерб не просит. По нашему мнению, данный комментарий к ней не относился. Обсуждается в Петропавловске передача 3 лучших детских садов в частные руки. Это вызвало общественный резонанс и, в том числе, для моего доверителя, который принял участие в обсуждении горячей темы.

 

 

Абай Альжанов

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