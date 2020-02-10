На отчетной встрече перед населением — о достижениях и проблемах

Рост основных показателей соцэкономразвития. 2019-ый для одного из крупнейших районов области сложился весьма удачно, докладывает глава мусреповцев Агзам Тастемиров.

Больше инвестиций, лучше стали показатели сельского хозяйства и промышленности, отремонтировали 78 км дорог, а централизованное водоснабжение сейчас доступно жителям 41 села.

При этом район развивается не только за счёт областной казны. Четверть бюджета — собственные доходы. Это один из лучших показателей среди районов. С гордостью Агзам Тастемиров говорит и о богатом урожае аграриев.

Его получили во многом благодаря минеральным удобрениям. К сожалению, пока не все земледельцы используют витамины для растений. Возможно, в этом году ситуация изменится.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— В текущем году планируется открытие завода по производству жидких минеральных удобрений ТОО «Минерал Агро». Производственная мощность предприятия составит 250 тонн в сутки, инвестиции 600 млн. тенге.

С меньшим воодушевлением докладывает Агзам Тастемиров о недоработках. Среди них — отрасль животноводства. Сейчас в районе нет ни одного крупного молочного комплекса. Ситуацию исправят в этом году. Планируют открыть две фермы по 600 голов. Это в перспективе. А пока…

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— Растениеводство 71 млрд, животноводство всего лишь 12,9 млрд (15,2%). В этом плане нам необходимо работать. По поголовью у нас есть рост. Но и резервы есть.

О недоработках говорили и писали сами мусреповцы. Жители одного из сёл жалуются на сельхозруководителя, который не вкладывает в развитие деревни. Какой, выяснить не удалось. Письмо было анонимным.

Но проблема аграриев, которые думают только о своей выгоде, актуальна для всего региона. Как правило, такие нерадивые руководители приезжают к сельчанам раз в год, собрать урожай и набить собственный карман. Они не заинтересованы в доходах и круглогодичной занятости сельчан, не занимаются животноводством.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Сегодня мы уже доработались — в кавычках — до того, что завозим мясо и молоко. Нормально? Осталось пшеницу, муку и хлеб завозить. А почему? Потому что дана свобода сельхозникам. Хочешь — занимайся, хочешь — нет.

С вопросом обратились и пайщики, чьи земли принадлежали группе компаний «Алиби». Предприятие обанкротилось. Сейчас сельчане в растерянности. Спрашивают о выплатах за паи и смене руководства агрохолдинга.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Повышена зп, привлекаются инвестиции, приобретается оборудование. Смена руководства — это хорошо.

Процедуры переоформления занимают много времени. Скоро ситуация наладится и пайщики получат свои выплаты, заверил новый инвестор.

Озвучивали и актуальную для каждого района проблему — плохие дороги. Марат Есильбаев жалуется на разбитый асфальт в райцентре. Проблему решат уже в этом году. По «Ауыл-ел бесігі» выделят свыше 700 млн тенге. Отремонтируют 45 улиц села Новоишимского.

И как бы не реконструировали дороги, всё бессмысленно, если зимой по ним не проехать. На слабую очистку мусреповцы сетовали в письмах, озвучивали проблему лично. Видимо, настолько злободневный вопрос. Работу усилят, а в сёлах помогут агроформирования, заверил Агзам Тастемиров. Другое дело — проблема общественного транспорта. Она требует комплексного подхода.

Алпысбай Сулейменов, житель с.Новоишимского, район им. Г.Мусрепова:

— Когда работал акимом Тасмаганбетов ездили 2 старых автобуса. Но потом новый аким пришёл, Дудов. Он сказал, что нам старые не нужны, будут новые.

Прокатиться на обещанных новых автобусах жители Новоишимского не могут до сих пор. Особенно тяжело тем, кто на окраинах. До центра многие добираются пешком и здесь препятствия в виде нечищеных тротуаров.

О проблеме знают, решают. Нашли предпринимателя, который займётся перевозками, когда получит кредит.

Агзам Тастемиров, аким района им. Г.Мусрепова:

— Кроме того, мы передаем один автобусом в управление с последующим выкупом. Маршрут организуем. Ещё одного мы пригласили. Он открыл в сторону Кокшетау маршрут. Я думаю, попросим, чтобы он дополнительно выставил маршрут внутри посёлка.

Жаловались жители райцентра и на отсутствие освещения на некоторых улицах. Особенно тяжело школьникам 2-ой смены, которые возвращаются домой поздно вечером. Фонари на этой улице появятся, пообещал аким района. Для освещения Новоишимского предусмотрели 21 млн тенге.

Айгерим Мукашева