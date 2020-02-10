Масштабный социальный проект «Солдаты Победы» продолжается!

Около полутора тысяч снимков героев войны Богдан Рыхликов хранит в своем компьютере, их он собирал в прошлом году. В этом североказахстанцы уже прислали еще около 200, но будет их гораздо больше.

Каждую фотографию нужно скачать, обрезать, а некоторые, такие как эта, еще и отреставрировать, чтобы лица солдат Победы можно было рассмотреть.

Богдан Рыхликов, автор проекта «Солдаты Победы»:

— С сентября мы начали собирать фотографии. Сейчас я занимаюсь их обработкой. Снимки будем принимать до конца февраля. А в марте начнем делать цифровой макет фотомозаики.

Приносить фотографии героев можно в любое время суток в офис компании «Парк хаус» и в рабочее время на наш телеканал, улица Васильева, 69, 2 этаж. А также высылать снимки на электронную почту 9mayphoto@mail.ru.

В инсталляцию войдут все собранные фотографии. Кстати, в этом году идею школьника поддержали не только предприниматели, но и городской совет ветеранов

Сара Тасеменова, председатель городского совета ветеранов:

— Это очень здорово, и в этом году мы договорились о том, что мы будем переделывать ее больше и квадратную. Очень многие хотят увековечить память о своих родных. Это очень, очень хорошее дело. Мы благодарны этому парню, но в этом году часть средств мы оплатим, сделаем побольше, потому что, действительно, петропавловцы полюбили эту фотомозаику.

Фотомозаика, которую школьник создал в прошлом году, стоит рядом со стелой Независимости. Каждый день мимо нее проходят сотни горожан рассматривают лица солдат Победы, ищут фотографии своих героев.

Североказахстанцы:

— Думаю, что правильно делает мальчик, хорошая идея, тем более, в этом году 75 лет со дня Победы.

— Тоже хотим поучаствовать, можем принести свои фотографии героев, дедов, отцов.

— В ВОВ у меня участвовали дедушка и прадедушка, это все должны обязательно поддерживаться, мысль хорошая, все будут помнить, кто нам подарил мирное небо.

Сражались ли они на фронтах войны или ковали победу в тылу — для нас они все герои. Поэтому фотографии североказахстанцев должны быть увековечены. Сейчас в СК проживает 41 участник ВОВ, двое из них в этом году отметят столетний юбилей.

Алена Хан